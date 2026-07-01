Atatürk Üniversitesi'nde son teknoloji göz lazer merkezi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde, göz tedavilerinde kullanılan son teknolojiye sahip iki ileri düzey lazer sisteminin yer aldığı "Refraktif Cerrahi Merkezi" hizmete açıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk üniversite olma özelliğini taşıyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde yeni teknoloji alanında devam eden değişim ve hamlelere bir yenisi daha eklendi. Hastanenin Göz Polikliniği Refraktif Cerrahi Merkezi törenle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Koçer, ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer Sistemi ile SMILE Pro Lazer sisteminin güçlerine güç katacağını söyledi.

"Dünyada refraktif cerrahide kullanılan en gelişmişi"

Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Refraktif Cerrahi Merkezi'nin Doğu Anadolu'nun göz sağlığı tarihinde yeni bir sayfa açtığını, bölgenin ve ülkenin geleceğine ışık tutacak bir eserin hayata geçtiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,, "Üniversitemiz, yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekte ciddi bir sağlık hizmeti sorumluluğu taşıyan büyük bir sağlık kuruluşudur. Bu sorumluluğun bilinciyle, Araştırma Hastanemizin teknolojik altyapısını sürekli ve kararlı bir şekilde güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz süreçte hastanemize kazandırdığımız ileri teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerinden ameliyat mikroskoplarına, tomografi cihazlarından anjiyografi ünitelerine kadar attığımız her adım, Erzurum'u ve Doğu Anadolu'yu sağlıkta en ileri teknolojilerle buluşturmak için aynı vizyonla atılan adımların farklı yansımalarıdır. Açılışını yaptığımız Refraktif Cerrahi Merkezimiz de bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Merkezimiz, dünyada refraktif cerrahide kullanılan en gelişmiş ve son teknolojiyi içeren iki cihazla donatılmıştır. Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk üniversite olma ayrıcalığı, bizlere büyük bir gurur yaşatırken; aynı zamanda daha fazla üretmeyi, daha fazla geliştirmeyi ve sağlık alanında öncü uygulamalara liderlik etmeyi gerektiren önemli bir sorumluluğu da omuzlarımıza yüklemektedir" dedi.

"Göz sağlığı alanında uluslararası standartlara ulaştık"

Merkezde hizmete sunulan SMILE Pro Lazer Sistemi'nin, kırma kusurlarının tedavisinde dünyadaki en güncel ve en gelişmiş teknolojilerden biri olarak öne çıktığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, "Small Incision Lenticule Extraction" yöntemine dayanan bu ileri teknoloji, korneada yalnızca yaklaşık 2 milimetrelik küçük bir kesi oluşturularak lentikül adı verilen doku parçasının çıkarılması esasına dayanmakta; böylece gözün doğal anatomik yapısı büyük ölçüde korunmaktadır. Göz damlası ile sağlanan lokal anestezi altında gerçekleştirilen, tamamen ağrısız ve 10 dakikadan kısa sürede tamamlanan bu işlem, hastalara son derece konforlu bir tedavi deneyimi sunmaktadır. Merkezimizde bulunan SMILE Pro Lazer, ReLEx SMILE teknolojisinin en yeni ve optimize edilmiş versiyonu olup, 2024 yılında geliştirilen VisuMax 800 platformu ile uygulanmaktadır. Lazer uygulama süresini yalnızca 7 saniyeye kadar düşüren bu yenilikçi sistem, yapay zeka destekli kalibrasyon teknolojisi sayesinde son derece yüksek hassasiyetle çalışmakta, düşük enerji kullanımıyla dokuya minimum ısı aktararak iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Flap oluşturulmaması sayesinde kornea sinirlerinin korunması, göz kuruluğu riskinin azalması, daha stabil görme kalitesi sağlanması ve hastaların ekseriyatla bir gün içerisinde günlük yaşamlarına dönebilmeleri bu teknolojinin sunduğu önemli avantajlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte sistem; 10 diyoptriye kadar miyopi, 6 diyoptriye kadar astigmat ve hipermetropi tedavisinde etkin sonuçlar sunarken, yeni geliştirilen Presbyond yöntemiyle yaşa bağlı yakın görme problemlerine çözüm üretebilmekte, keratokonus hastalarında CAIRS uygulamaları ve korneal halka tedavileri ile göz nakillerinde yüksek hassasiyet gerektiren korneal kesilerin güvenle gerçekleştirilmesine de imkan sağlamaktadır. Bu güçlü teknolojik altyapı sayesinde, göz sağlığı alanında uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunma hedefimizi daha da ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kapasitemizi daha da güçlendirdik"

Merkezde hizmete sunulan bir diğer önemli cihazında ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer Sistemi olduğunu anlatan Hacımüftüoğlu, "Kornea cerrahisinde yüksek hassasiyet ve güvenlik sunan ileri teknolojiye sahip bir altyapıyı temsil etmektedir. Kornea epitelinin manuel olarak kaldırılmasının ardından 193 nanometre dalga boyundaki Argon Florür lazer ile kornea stromasında gerçekleştirilen fotoablasyon işlemlerinin yanı sıra, epitelin cihaz tarafından tamamen temassız (No-Touch) yöntemle uzaklaştırılmasına imkan tanıyan gelişmiş uygulama seçeneğini de bünyesinde barındırmaktadır. Üstün göz takip sistemi sayesinde işlem boyunca maksimum doğruluk sağlayan bu teknoloji; özellikle düşük dereceli kırma kusurlarının düzeltilmesinde, askerlik ve polislik gibi korneada iz oluşumunun istenmediği meslek gruplarında, travma riski yüksek mesleklerde görev yapan ya da kontakt sporlarla ilgilenen bireylerde, ince kornea yapısına sahip hastalarda, kornea yüzey düzensizliklerinin tedavisinde ve korneal ablasyon gerektiren özel klinik durumlarda güvenle kullanılmaktadır. Böylece hastalarımıza, uluslararası standartlarda, yüksek başarı oranına sahip, güvenilir ve kişiye özel tedavi seçenekleri sunma kapasitemizi daha da güçlendirmiş bulunuyoruz. Bu merkez yalnızca iki ileri teknoloji cihazın bir araya gelmesinden ibaret değildir. Bu merkez; bölgemizin artan refraktif cerrahi ihtiyacına kayıtsız kalmama kararlılığımızın, hastalarımıza dünya standartlarında hizmet sunma azmimizin ve yetişecek yeni göz hekimlerimizi en donanımlı şekilde eğitme sorumluluğumuzun somut bir yansımasıdır. Üniversitemiz, sağlık hizmeti sunmakla yetinmeyip aynı zamanda akademik eğitime ve bilimsel araştırmaya öncülük etme ilkesinden asla taviz vermeyecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı