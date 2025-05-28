Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü, işlemin başarıyla tamamlandığını ve Başkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo olduğu ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ameliyat oldu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in kontrol amacıyla Üniversite Hastanesine başvurduğunu belirtti.

"ANJİYO İŞLEMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Özkan, "Gerçekleştirilen anjiyo işlemi başarıyla tamamlandı. Sağlık durumu çok şükür iyi. Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Böcek'in anjiyo işleminden sonra taburcu olduğu, evinde istirahat ettiği, yarın programlarına devam edeceği belirtildi.

KOVİD TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ?

Muhittin Böcek, 17 Ağustos 2020'de Kovid-19 testi pozitif çıkmış, tedavi gördüğü özel hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmiş, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
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