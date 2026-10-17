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Annesinden ve eşinden böbrek nakli olan kadın, organ bağışı için çalışıyor

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Bursa Osmangazi'de yaşayan 51 yaşındaki kadın, 2009'da annesinden, 14 yıl sonra da eşinden aldığı böbreklerle iki kez nakil oldu. Sağlığına kavuşan kadın, Bursa Böbrek Hastaları Derneğinde organ bağışı için farkındalık çalışmalarına katılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Vildan Yavuz Bayragün, annesinin ve 14 yıl sonra eşinin bağışladığı böbreklerle yapılan nakil sayesinde yaşamını sürdürüyor.

Bayragün'e, 1999 yılında kızına hamileyken nefrit teşhisi konuldu. Hastalığının kronikleştiğini öğrenmesinin ardından ilaç tedavisine başlayan Bayragün, yaklaşık 9 yıl sonra böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmeye başladı.

Haftada 3 gün, 4'er saat diyaliz tedavisi gören Bayragün, bu süreçte böbrek nakli için araştırma yaptı. 2009 yılında annesinden alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuşan Bayragün, nakilden 2 yıl sonra ikinci kızını dünyaya getirdi.

Nakledilen böbreğin 14 yıl sonra işlevini yitirmesi üzerine yeniden nakil yapılması gereken Bayragün'e bu kez eşi böbreğini bağışladı. İkinci naklin ardından yaşamına devam eden Bayragün, tedavisini ve düzenli kontrollerini aksatmıyor.

Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde organ nakli için farkındalık çalışmalarına katılan Bayragün, AA muhabirine, 2 çocuk annesi olduğunu ve 30 yıllık iş hayatının ardından emekli olduğunu anlattı.

Hastalığını ilk duyduğunda ne anlama geldiğini bilmediğini vurgulayan Bayragün, "Bana 'böbrek yetmezliği' denildiğinde durumun ciddiyetini babamın yüzüne bakınca anladım ki çok ciddi bir hastalıkmış gerçekten, hayati bir hastalıkmış." dedi.

Bayragün, rahatsızlığı nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini, haftada 3 gün dörder saat diyalize girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sabah 07.00'de diyalize bağlanıyordum, 12.00'de çıkıp iş yerime gidiyordum ama tabii o gün randımanlı bir çalışma yoktu. Kendimi toparlamam birkaç saat sürüyordu. O günü öyle geçiriyordum. Kimi günlerde de hiç halim olmuyordu. Diyaliz çıkışları tansiyon düşüklükleri, halsizlik oluyor. İşe hiç gidemediğim günler de oluyordu."

Annesinin donör olması üzerine 2009 yılında başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Bayragün, 14 yıl boyunca nakledilen böbrekle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Bayragün, nakil sonrası yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle diğer böbreğini de kaybetmesi üzerine bu kez eşinin bağışçı olduğunu dile getirerek, "Onunla da doku uyumumuz tuttu. 14 yıl sonra ikinci naklimi oldum. Şu anda da çok şükür sağlıklıyım. İlaçlarımı içiyorum, suyumu içiyorum, kontrollerime muhakkak gidiyorum. Bu şekilde inşallah ömür boyu sağlıklı kalmayı da diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde aktif görev alarak hem farkındalık çalışmaları yürüttüğünü hem de diğer böbrek hastalarına destek olduğunu aktaran Bayragün, "İnsanın sosyal hayatına devam edebilmesi, sağlıklı yaşayabilmesi çok önemli. Benim için mesela evlatlarımın başında olabilmek çok önemli. Ne kadar az diyalize giren insan olursa o kadar güzel. İnşallah herkes bunun farkında olur ve bu konuda birbirine yardımcı olur." diye konuştu.

Kaynak: AA
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