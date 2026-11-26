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Ani kalp durmalarında sağlık ekipleri gelene kadar erken müdahale imkanı sunan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, sesli ve görsel komutlarıyla vatandaşları yönlendiriyor, kalp ritmini analiz ederek yalnızca gerekli durumlarda elektroşok uyguluyor ve ritmin yeniden düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Yetişkinlerde ani kalp durması, Türkiye'de ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Bu tür durumlarda ambulans gelene kadar kalp masajına hemen başlanması ve halk arasında "otomatik şok cihazı" olarak bilinen OED ile müdahale edilmesi, kişinin hayatta kalma şansını artırıyor.

Erken müdahale imkanını artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Yönetmeliği" kapsamında OED cihazları, Türkiye genelinde meydanlar ve parklar gibi vatandaşların yoğun bulunduğu yaklaşık 3 bin noktada yer alıyor. Cihazlar, vatandaşların kolayca ulaşılabileceği noktalara yerleştiriliyor.

OED'ler kalp ritmi analiz edebilme özelliği ile gerektiğinde elektroşok uyguluyor

Taşınabilir yapısıyla kişinin yanına götürülebilen cihaz, açıldığı andan itibaren sesli ve görsel komutlarla yapılması gerekenleri adım adım anlatıyor. Böylece cihazı ilk kez kullanan vatandaşlar da bu yönlendirmeleri izleyerek hastaya kolayca müdahalede bulunabiliyor.

OED cihazları, hastaya müdahale eden kişinin yanlışlıkla şok vermesini önleyen güvenlik sistemleriyle çalışıyor.

Cihaza kabloyla bağlı pedler, sesli ve görsel yönlendirmeler doğrultusunda kişinin göğsüne uygun bir şekilde yerleştiriliyor. Bu pedler aracılığıyla kalp ritmini analiz eden OED, şok gerekip gerekmediğini belirliyor. Cihaz, yalnızca şok uygulanabilir bir ritim tespit ettiğinde, "hastaya dokunulmaması" uyarısı vererek elektroşoku veriyor ve ritmin yeniden düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Sağlık ekipleri gelene kadar erken müdahale imkanının artırılması hedefleniyor

OED cihazlarının konumu, çalışır durumda olup olmadığı, batarya seviyesi ve müdahale sırasında alınan anlık EKG verileri, Sağlık Bakanlığınca takip sistemi üzerinden izleniyor.

Yönetmelik kapsamında belirlenen kademeli uygulama takvimine göre, 2027 sonuna kadar 100 ve üzeri yatak kapasitesine sahip oteller ile en az 100 kişi kapasiteli öğrenci yurtlarında OED cihazı bulundurulması zorunlu olacak.

En az 200 çalışanı bulunan iş yerleri ile 10 bin metrekare ve üzerindeki merkezi büyük ibadethaneler de bu kapsamda yer alacak.

Ayrıca 5 bin metrekarenin üzerindeki havuz ve halı saha gibi spor alanları ile bin koltuğun üzerindeki stadyumlarda da OED cihazlarının bulundurulması gerekecek.

Kademeli uygulama takviminin devamında ise 2028'in sonuna kadar benzin istasyonları ile en az 100 çalışanı bulunan iş yerlerinde de OED cihazı bulundurma zorunluluğu hayata geçirilecek.

Kalp durmasının erken fark edilmesi hayati önem taşıyor

AA ekibi, Başkent Millet Bahçesi'nde OED cihazının kullanımını eğitim mankeni üzerinde görüntüledi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda paramedik olarak görev yapan Nazlı Gül Canıtez, OED'nin çalışma sistemini ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Canıtez, OED cihazlarının, müdahale sırasında yapılması gerekenleri sesli ve görsel komutlarla bildirdiğini ifade etti.

Ani kalp durmasında beynin oksijensiz kaldığını ve bu durumun doku ve organları olumsuz etkilediğini belirten Canıtez, kalp durmasının erken fark edilmesi, kalp masajına başlanması ve OED cihazının hastanın yanına ulaştırılarak saniyeler içinde müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Bilinci açık kişilerde ise göğüs ağrısının değerlendirilmesinin önemini vurgulayan Canıtez, ağrının tipi, şiddeti ve bulunduğu bölgenin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Canıtez, aniden başlayıp dinlenmekle geçmeyen göğüs ağrısına sırt, çene, kol ağrıları, soğuk terleme, ciltte solukluk, solunum sıkıntısı, bulantı ve kusmanın da eşlik ettiği durumlarda kalp krizi ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Şok uygulanırken hastaya temas edilmemeli"

Canıtez, aniden yere yığılan bir kişinin yanına gidildiğinde yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Vatandaş, sesli uyaran ile sorularımıza yanıt vermiyorsa, bak, dinle, hisset yöntemiyle 10 saniye kadar hastanın solunumu değerlendirilmeli. Göğüs hareketleri ve solunumu yoksa hastaya kalp masajına başlamamız gerektiğini bize gösterir. Eş zamanlı olarak çevredeki vatandaşlardan 112'yi araması ve en yakın noktadaki OED cihazını getirmesi istenmeli."

Cihazın güvenlik özelliklerine de değinen Canıtez, "OED kullanmak için sağlık çalışanı olmanız gerekmez. Cihaz, sesli ve görsel komutlarıyla kullanıcıyı adım adım yönlendirir. Yanlış şok verilmesini önleyecek güvenlik sistemlerine sahiptir. OED, göğse takılan pedler sayesinde hastanın kalp ritmini analiz eder. Şok verilmesi gereken ritmi algıladığında ilk yardımcıyı uyarır ve şoku uygular." diye konuştu.

Canıtez, şok verildiği esnada, şoktan etkilenmemek için hastayla kimsenin temas etmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA