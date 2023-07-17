Almanya'ya giden SMA'lı Asel ilacına kavuştu

Antalya'dan Almanya'ya gen tedavisi için giden 2,5 yaşındaki SMA'lı Asel Yavuz'un ilacına kavuştuğu açıklandı. Baba Mehmet Sebih Yavuz, ilacın etkinliğinin zamanla ortaya çıktığını belirtirken, Asel'in mutlu olduğunu ve geliştiğini söyledi.

ANTALYA'dan Almanya'ya gen tedavisi için giden ve ilacına kavuşan 2,5 yaşındaki SMA'lı Asel Yavuz'un babası Mehmet Sebih Yavuz, "İlacın etkinliği hemen ortaya çıkmıyor. Şu an Asel çok mutlu; gelişiyor ve ürümeye çok hevesli" dedi. Sağlık Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran Almanya Sağlık Haberler