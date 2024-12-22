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Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor

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Tüp mide ameliyatı olmak için Almanya'dan Antalya'ya gelen hasta, doktorları şaşkına uğrattı. "Operasyona başladığımızda mideyi bulamadık." diyen doktor, hastanın sol tarafta olması gereken midesini, karaciğerinin arkasında sağ tarafta bulduklarını söyledi. Dünyada 100 binde bir görülen vakada ameliyat başarılı gerçekleştirildi.

Almanya'da hemşire olarak çalışan 46 yaşındaki Antje Kirscht, yaptığı araştırmalar sonucu tüp mide ameliyatını Türkiye'de yaptırmaya karar verdi. 110 kilo ağırlığındaki kadın, obezite tedavisi için Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu.

DOKTORLAR MİDESİNİ YERİNDE BULAMADI

Almanya'da kendisine organlarının ters olabileceği yönünde bir tanı koyulduğunu ifade eden kadın, operasyon esnasında doktorları şaşkına uğrattı. Cerrahi ekip, hastanın normalde sol tarafta olması gereken midesini, karaciğerin arkasında sağ tarafta buldu. Tüp mide operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken vakanın dünyada yalnızca 100 binde bir görüldüğü ifade edildi.

Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor

"KARACİĞERİ KALDIRINCA MİDEYİ GÖRDÜK"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, hastanın değişik bir anomalisi olduğunu belirterek, "100 binde bir görüldüğü söyleniyor. Organların hepsi ters olabiliyor. Bu daha sık görülen bir şey ama bu hastada bütün organlar yerli yerinde ama sadece mide sağ tarafa kaymış. Yani karaciğerin arkasına gitmiş. Operasyona başladığımızda mideyi bulamadık. Karaciğeri kaldırınca mideyi sağ tarafta gördük. Bu çok nadir bir durum. 2023 yılı verilerine göre, böyle bir tüp mide ameliyatı dünyada yalnızca 50 kişiye uygulanmış. Biz de bu vakayı başarıyla gerçekleştirdik. Teknik açıdan bizi zorlayan ancak deneyimimizi artıran bir ameliyat oldu." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONUN AYNA GÖRÜNTÜSÜNÜ YAPTIK"

Prof. Dr. Gürkan, ameliyatın detaylarına değinerek, "Tüp mide operasyonunun ayna görüntüsünü yaptık. Normalde sol tarafta yaptığımız obezite ameliyatını bu hastada sağ tarafta gerçekleştirdik. Midenin karaciğerin arkasında olması ameliyat süresini 15 dakika uzattı ve toplamda 1 saat sürdü. Bizim için de hoş bir tesadüf oldu." diye konuştu.

Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor

"BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞACAĞIMI TAHMİN ETMEDİM"

İlk kez tek başına Türkiye'ye geldiğini ifade eden Alman hasta Antje Kirscht, Almanya'da doktorunun bazı organlarının ters olduğunu söylediğini ancak bunu normal bir şey gibi anlattığını söyledi. Durum karşısında kendisinin de şaşırdığını belirten Kirscht, "Böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmedim. Ameliyat sonrasında midemin sağ tarafta olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım ama süreç o kadar profesyonel yönetildi ve endişe duymadım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum." dedi.

Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor

6 AYDA 30-40 KİLO VERMESİ BEKLENİYOR

Prof. Dr. Gürkan, tüp mide ameliyatı olan hastalarda ilk 6-8 ay içinde ağırlığın yüzde 30-40'ının kaybedildiğini belirterek, "Antje'nin başlangıç kilosu 110. 6 ay içinde 30-40 kilo vermesi bekleniyor. Ancak ameliyat sonrası diyet çok önemli. Hastalar bu süreçte kendilerini mutlaka korumalı." şeklinde konuştu.

Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Sağlık
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