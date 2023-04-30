Alaplı Devlet Hastanesi'nde beyaz kod tatbikatı gerçekleştirildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 'beyaz kod' konusunda personellere yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Zonguldak'ın Alaplı Devlet Hastanesi'nde, meydana gelen çeşitli acil durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılan 'beyaz kod' uyarı sistemi tatbikatı gerçekleştirildi. Hizmet kalitesini arttırabilmek amacı ile önceden belirlenen senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmazken, senaryo başarı ile tamamlandı.

Senaryoya göre hastanede, hasta rolü oynayan personel, sıra beklemede mağdur edildiğini öne sürerek gişe personeline öfkeli ve tehditkar davranışlarda bulunmaya başlayınca "BEYAZ KOD" süreci başlatıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, hasta rolünü oynayan personel, gişede bekleyen bir vatandaşın önüne geçmesiyle fiziksel ve sözel saldırıda bulununca gişe görevlisi, 1111'i tuşlayarak beyaz kod alarmı verdi. Alarm üzerine güvenlik görevlileri ve hastanenin farklı birimlerinden görevliler kısa sürede olay yerine geldi.

Güvenlik görevlileri saldırganı olay yerinden uzaklaştırırken, hastanedeki beyaz kod gişe görevli memuru sakinleştirmeleri oldu.Tatbikat başarı ile tamamlandı.