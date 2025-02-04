Akıllı Lazer Tedavisi: No Touch Laser SmartPULSE® Teknolojisiyle Görüşünüzü Yenileyin

Göz Lazer Tedavisinde Yeni Dönem

Op. Dr. Sunay, lazer göz cerrahisinde gelinen noktayı şu sözlerle özetledi: "No Touch Laser SmartPULSE®, hastanın gözüne fiziksel bir cihaz teması olmaksızın ve geleneksel lazer tedavi yöntemlerinden farklı olarak çok küçük aralıklı ve çok küçük çaplı lazer atımlarıyla görrme kusurlarını düzeltiyor, iyileşme süresini hızlandırıyor."

SmartPULSE® Teknolojisinin Avantajları

Bu ileri teknoloji sayesinde hastaların tedavi sürecinde daha az rahatsızlık hissettiğini belirten Dr. Sunay, sistemin başlıca avantajlarını şu şekilde sıraladı:

Tamamen Temassız Uygulama: No Touch Laser, göz yüzeyine herhangi bir fiziksel temas olmadan uygulanıyor. Bu da enfeksiyon riskini minimize ediyor ve kalıcı göz kuruluğu riski oluşturmadığı için de hasta konforunu artırıyor.

Hassas ve Kişiselleştirilmiş Tedavi: SmartPULSE® teknolojisi, hastanın göz yapısına özel optimize edilen lazer atımlarıyla korneayı şekillendirerek, daha net ve kontrastlı bir görme sağlıyor.

Hızlı İyileşme: Geleneksel lazer tedavilerine göre daha düzgün bir kornea yüzeyi oluşturduğu için, göz yüzey hücreleri daha hızlı yenileniyor ve hastalar kısa sürede günlük hayatlarına dönebiliyor.

Geniş Hasta Profili: LASIK türü tedavilere uygun olmayan hastalar da dahil olmak üzere çok geniş bir hasta grubuna hitap ediyor.

Göz Kuruluğu Riskinin Olmaması: Hassas lazer uygulaması sayesinde kalıcı göz kuruluğu riski oluşturmuyor.

Bilimsel Araştırmalar ve Klinik Bulgular

No Touch Laser SmartPULSE® teknolojisinin etkinliği önde gelen bilimsel çalışmalarla da destekleniyor. Margarit ve ekibinin 2024 yılında yaptığı araştırmaya göre, bu teknoloji kullanılan hastaların tamamı hedeflenen görme seviyesine ulaşırken, gece görüşlerinde de belirgin artış kaydedildi.

Kimler Bu Teknolojiden Faydalanabilir?

Op. Dr. Ertan Sunay'a göre, No Touch Laser SmartPULSE® teknolojisi şu hasta grupları için ideal bir çözüm sunuyor:

Miyop ve astigmatizma gibi görme sorunları yaşayanlar.

Aktif yaşam tarzına sahip sporcular, pilotlar ve hareketli bireyler.

LASIK türü geleneksel lazer tedavilerine uygun olmayanlar.

'Daha Net Görme, Daha İyi Yaşam'

"Görme kalitenizin yükselmesi, hayat kalitenizin artması anlamına gelir" diyen Dr. Ertan Sunay, No Touch Laser SmartPULSE® teknolojisinin hastalara sunduğu konfor ve kalitenin altını çiziyor. "Hastalarımıza en yeni ve en akıllı teknolojilerle görme konforu sunmak için çalışıyoruz. Akıllı bir tercih yapmak isteyen herkes için bu teknoloji önemli bir fırsat."