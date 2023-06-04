Akdeniz tipi beslenme depresyonu azaltıyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda yapılan bir araştırma, Akdeniz tipi beslenmenin depresyonu azalttığı tespit edildi. Akdeniz tipi beslenmede en önemli öğünün kahvaltı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, "Bu diyetle insanlar kendilerine daha iyi bakıyor ve hayatlarını daha iyi yakalıyorlar" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda yapılan '18-65 Yaş Arası Bireylerde Depresyon ile Akdeniz Tipi Beslenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi' isimli araştırma ile Akdeniz tipi beslenmenin depresyonu ve duygu durum değişikliklerini azalttığı belirlendi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 34,5'inde depresyon görülmezken, yüzde 46.9'unda hafif depresyon, yüzde 10,7'sinde ise orta düzeyde depresyon görüldüğü tespit edildi. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeye uyan kadınlarda depresyonun ciddi oranda azalma gösterdiğini söyleyen OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Akdeniz tipi beslenmede en önemli öğünün kahvaltı olduğunu belirterek, "İyi bir kahvaltı güne sizi hazırlıyor. Bu öğün normal fizyolojinin gerçekten önemli bir öğesidir" diye konuştu.

'FINDIK VE CEVİZ DEMANS'I ÖNLEYEN MİNERALLERİ İÇERİYOR'

Beslenmenin sağlığın üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, "Özellikle sağlıklı beslenme birçok sağlık problemini engellemede ve ortaya çıkmasında çok önemli bir faktör. Ne kadar iyi beslenebiliyorsak, aslında vücudumuzu da o kadar iyi koruyoruz. Bazen beslenmemek de çok önemli bir faktör. Bazı zararlı besinlerden vücudu korumak çok önemli. Akdeniz tipi beslenme, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yaygın olan çeşitli öğünler içinde bölünmüş, sağlıklı gıdalar içeren kahvaltı açısından zengin, bir beslenme tipidir. Bunun içerisinde çeşitli gıda öğeleri var, peynir, et ürünleri, zeytinle ve diğer yağlarla desteklenen bir beslenme tipidir. Sebze, domates, salatalık, maydanoz gibi bazı ek sebze besinlerinin yanında yüksek proteinli ve biraz da karbonhidrat bulunan beslenme tarzıdır. Bu diyet içerisinde olmazsa olmaz besin öğeleri var. Fındık ve ceviz, bitkisel olarak en yararlı öğeleri oluşturuyor. Bunların içindeki çinko, selenyum, özel yağlar hakikaten hayatın daha iyi geçmesi, ileride demans gibi problemlerin ortaya çıkmaması için çok gerekli mineralleri içerirler. Ama bunların da belirli miktarda alınması lazım. Biz günde 3 ceviz ve bir avuçtan fazla da fındık önermeyiz. ama bunlarında diyetin içerisinde olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

'DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI VE DEPRESYON DAHA AZ GÖRÜLÜYOR'

Yapılan araştırmalarda Akdeniz tipi diyet ile beraber, ruh sağlığında ciddi bir iyileşme görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaya çıkan sonuç şu, Akdeniz diyetinin uygulandığı ülkelerde bir şekilde duygu durum bozuklukları, depresyon gibi durumlar daha az gözüküyor. Yani Akdeniz diyeti yapan insanlarda depresyon biraz daha az gözüküyor. Genellikle kendi hastalarımıza önerdiğimiz akşam saat 8'den sonra kesinlikle bir açlık periyodu. Vücudun kendini toparlayabilmesi ve gün içinde alınan kalorinin yakılabilmesi için saat 8'den sonra pişmiş her şeyin diyetten çıkarılması gerekiyor. O dönemde yağsız yoğurt, salatalık gibi kalori olmayan ne varsa yiyebilirsiniz. Bunun yanında meşrubat, kuruyemiş gibi ürünlerin katılmaması gerekiyor. Bu açlık periyodundan sonra gelen kahvaltı ama iyi bir kahvaltı güne sizi hazırlıyor. Bu öğün normal fizyolojinin gerçekten önemli bir öğesi. Bununla ilgili yaptığımız bir çalışma oldu. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir çalışmaydı. 2 aile sağlığı merkezimizdeki kişilere Akdeniz diyetine uyma ile depresyon arasındaki ilişkiye baktık. Sonuçta gördük ki Akdeniz diyetine uyan kişilerde, özellikle kadınlarda depresyonda çok ciddi derecede değişiklik var. Bu insanlar kendilerine daha iyi bakıyorlar ve bir şekilde hayatlarını daha iyi yakalıyorlar." (DHA)