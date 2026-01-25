Haberler

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı sağlık alanında yapılacak yatırımları değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Sağlık Bakanlığının Yatırım Programı'na alınan projelerin hayata geçmesiyle kentin sağlık altyapısının daha da güçleneceğini belirtti.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Sağlık Bakanlığının Yatırım Programı'na alınan projelerin hayata geçmesiyle kentin sağlık altyapısının daha da güçleneceğini belirtti.

Kıratlı, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı Yatırım Programı kapsamında Erdemli ilçesine yeni devlet hastanesi inşa edileceğini anlattı.

Silifke ve Mezitli ilçelerinde 200'er yataklı ek hizmet binalarının da yatırım programında yer aldığını bildiren Kıratlı, Silifke'de yapılacak hizmet binasıyla ilçenin mevcut yatak kapasitesinin 430'a ulaşacağını belirtti.

Kıratlı, kente 8 yeni aile sağlığı merkezi kazandırılacağını, bunlardan 4'ünün Tarsus, 3'ünün Erdemli, 1'inin de Silifke ilçesinde yer alacağını açıkladı.

Mersin'in yeni bir sağlık tesisine kavuşacağını duyuran Kıratlı, Akdeniz ilçesinde yapılacak yerleşkede tüm sağlık birimlerinin vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.

Kıratlı, Anamur ilçesinde 30 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi ile içerisinde psikiyatri, diyaliz, depo ve arşiv gibi birimlerin de olduğu sağlık kompleksinin yatırım programına alındığını sözlerine ekledi.

Projelerin hayata geçmesiyle Mersin'in sağlık altyapısının daha da güçleneceğini belirten AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık tesislerimizde vatandaşlarımız şifa bulmaya devam edecek. AK Parti hükümeti olarak sözümüzü tutmaya ve Mersin'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yatırımların Mersin'imize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca değerli katkıları ve destekleri için Sağlık Bakanı'mız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Sağlık
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı