Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı

Aile hekimleri, 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri yönetmelik değişikliğinde Sağlık Bakanlığı'nın geri adım atmaması üzerine 5-7 Kasım'da 3 günlük greve çıkmıştı.

Aile hekimleri, son grevin ardından 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı.

"HEKİMLERİN GELİRİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"

İstanbul Tabip Odası'nda bugün düzenlenen ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışanlara eziyet etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın sahada yönetmeliği savunan ziyaretleri ve açıklamaları gerçeklerle çelişiyor. Yönetmelik, aile hekimlerini ekonomik ve mesleki açıdan ağır baskılara maruz bırakıyor. Hastaların ASM'lere düzenli başvuruları üzerinden kesintiler, performansa dayalı ödeme sistemindeki adaletsizlikler, meslek onuruna aykırı hasta memnuniyeti kriterleri. Maaş simülasyonları, hekimlerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanacağını ortaya koyuyor."

'MÜCADELEMİZ YÖNETMELİK GERİ ÇEKİLENE KADAR SÜRECEK'

Hekimlerin emeklilik haklarının yok denecek kadar azaldığı, maaşların yoksulluk sınırının altında kaldığının vurgulandığı ortak açıklamada, yönetmeliğin mesleki saygınlığa zarar verdiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz: Mücadelemiz yönetmelik geri çekilene kadar sürecek" denildi.

Açıklamada, ayrıca 5-7 Kasım'daki 3 günlük iş bırakmanın ardından, bu kez 2-6 Aralık günleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, iş bırakma kararının tek sorumlusunun ise çözüm sunmayan Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI: İŞ BIRAKMIYORUZ, MAĞDURİYET İSTEMİYORUZ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin, bazı sendika ve derneklerin aldığı kararla iş bırakacağını belirterek, "Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sağlık-Sen Sekretarya Toplantıları" kapsamında bir konuşma yapan Doğan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı bazı sendikalar, dernekler ve aile hekimlerinin 2-6 Aralık'taki iş bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz. Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir. Ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"DİYALOG KAPILARINI AÇIK TUTARAK ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Sağlık-Sen'in tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunmak için çalıştığına dikkati çeken Doğan, hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin, paramediklerin ve sosyal çalışmacıların yaşadığı sorunları bildiklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunmak için çalışmalarını yürüttüklerini, sorunlara çözüm odaklı yaklaştıklarını aktaran Doğan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde mağduriyet oluşturan maddelerin bulunduğunu ifade etti.

Sorunlu buldukları maddeleri yargıya taşıdıklarına dikkati çeken Doğan, "Ayrıca bu maddelere ilişkin çözümlerimizi hekim kökenli milletvekillerimizle, Sağlık Bakanlığı bürokratlarımızla ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile paylaştık. Biz diyalog kapılarını açık tutarak çözüm için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.