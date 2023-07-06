AHESEN, Sağlıkta Şiddete Son Vermek İçin Çağrı Yaptı

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, (AHESEN) bir yıl önce görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ölüm yıl dönümünde aile hekimi çalışanları ve aile hekimlerinin mesajlarından oluşan bir video yayınlayarak sağlıkta şiddetin son bulması çağrısı yaptı. AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Meslektaşımızın şiddete kurban gitmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti ancak hala sağlıkta şiddete karşı etkin önlemler alınmadığı aşikar. Sağlıkta şiddetin çözümü için derhal etkin ve caydırıcı bir yasa çıkarılmalı. Tüm yetkili mercilerden acil çözüm bekliyoruz" dedi.

AHESEN, geçen yıl Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın ölüm yıl dönümünde sağlıkta şiddettin son bulması çağrısıyla video yayınladı. Videoda, aile hekimliği çalışanları ve aile hekimlerinin mesajları yer aldı.

"MESLEKTAŞIMIZIN ŞİDDETE KURBAN GİTMESİNİN ÜZERİNDEN TAM 1 YIL GEÇTİ ANCAK HALA SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİN ÖNLEMLER ALINMADIĞI AŞİKAR"

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de hazırlanan videoda şu görüşleri dile getirdi:

"Daha geçen yıl bugün görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'yı saygı ile anıyoruz, meslektaşımızın şiddete kurban gitmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti ancak hala sağlıkta şiddete karşı etkin önlemler alınmadığı aşikar. Görev başında olup, sağlık hizmeti sunup bu durumu içimize sindirmemiz mümkün değil. Sağlıkta şiddet yasası bir an evvel Türk Ceza kanununda tanımlanmalıdır. Sağlıkta şiddet sürdükçe nitelikli sağlık hizmeti vermek neredeyse mümkün değil. Sağlıkta şiddetin çözümü için derhal etkin ve caydırıcı bir yasa çıkarılmalı. Tüm yetkili mercilerden acil çözüm bekliyoruz."

"ÇALIŞMA ORTAMI GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI BİR HAK"

Öte yandan hekimler ve aile sağlığı çalışanlarının yer aldığı videoda; çalışma ortamı güvenliğinin uluslararası bir hak olduğunun altı çizilirken, öldüren değil, yaşatan olun mesajı verildi. Hekimler, beyaz kod uygulamasının da prosedürlerden arındırılarak efektif halde kullanılır olması içinde çağrıda bulundu. Durumun çok yönlü ele alınması gerektiğinin vurgulayan sağlık çalışanları, sağlıkta şiddet hem kamu malına verilen zarar ile hem iş verimliliği kaybı ile devletin ve insanların sağlık hakkını zarara uğrattığından, önlemlerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirttiler. Videoda yer alan mesajlar şöyle:

"SAĞLIKTA ŞİDDET HEM DEVLETİN HEM DE DİĞER İNSANLARIN SAĞLIK HAKKINI ZARARA UĞRATMAKTADIR"

Aile sağlığı çalışanı Nükte Taşlar: "Çalışma ortamlarının güvenli olması uluslararası bir haktır. ve aile sağlığı merkezlerinde güvenliğin sağlanması idarelerin sorumluluğundadır. Sağlıkta şiddet hem kamu malına verilen zararla hem iş verimliliği kaybıyla hem devletin hem de diğer insanların sağlık hakkını zarara uğratmaktadır."

Aile hekimi Rıza Yıldırım: "Beyaz kod (Beyaz kod; sağlık çalışanlarının sözel veya fiziksel şiddete maruz kaldığı durumlarda şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır) uygulama prosedürlerinden arınmalı. Beyaz kodların Aile Hekimi veya Aile sağlık çalışanı istedikleri takdirde olayın olduğu gün idari izinli sayılmalıdır."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN SAĞLIK ŞİDDETİ DİREK KAMUYA YAPILMIŞ SUÇLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Aile hekimi Özkan Aydoğan: "Sağlıkta şiddet yasası Türk Ceza Kanunu'na tanımlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) şikayet hattı kapatılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yapılan sağlık şiddeti direk kamuya yapılmış suçlar kapsamında değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. Aile sağlığı çalışanı Selin Özen Kaya ise "Sağlıkta şiddet yasası güçlendirilmelidir. Şiddet uygulayan kişinin sağlık hizmeti alımı kısıtlandırılmalıdır. Ölürsem yaşatamam."