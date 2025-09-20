Ağır Kalp Yetmezliği Çeken Genç Kız, Kalp Nakliyle Hayata Tutundu

ANKARA'da 10 yıldır ağır kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalp destek cihazıyla (LVAD) yaşayan Şevval S. (22), beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kalbinin nakledilmesi ile hayata tutundu. Sağlığına kavuşan Şevval S., çocukluk ve gençlik yıllarında yanında çantada taşıdığı cihazdan kurtuldu.

Çocukluk yıllarında dansa, tiyatroya ve resme büyük ilgi duyan, sosyal ve hareketli yapısıyla dikkat çeken Şevval S., 12 yaşında başvurduğu hastanede kalp yetmezliği tanısı aldı. Hastalığı ilerleyen Şevval, yapay kalp destek cihazı ile yaşamını sürdürmeye başladı. Şevval, çocukluk ve gençlik yılları boyunca kalbine bağlı olan cihazı sürekli yanındaki çantada taşıdı. Yıllarca uygun kalp bulunamayan Şevval, pandemi döneminde yaklaşık 11 ay hastanede nakil için acil çağrıda kalmasına rağmen nakil şansı yakalayamadı. Şevval S.'nin son döneminde cihazlarında pıhtılaşma oluşunca, 1 ay önce yine acil listeye alındı. Şevval, bu süreçte trafik kazası sonucu yaralanıp, hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kalbinin nakledilmesi İLE hayatında yeni bir döneme adım attı. Şevval Ş, nakilin ardından çocukluk ve gençlik yılları boyunca kalbine bağlı olarak yanında çantada taşıdığı cihazdan kurtuldu.

'KENDİMİ BİLE TANIMIYORKEN BU ÇANTAYI TAŞIMAYA BAŞLADIM'

Hastalığı ile mücadele ederken eğitimini de aksatmayan ve sosyal hizmetler bölümünü bitiren Şevval S., ameliyatın ardından hastanede DHA'ya konuştu. Şevval S., "Ben hareketli, dans etmeyi çok seven, tiyatroyu çok seven bir çocuktum. Hastalığım da zatürre sonucunda ortaya çıktı. Zatürre ile başvurduk, sonrasında ilerledi ve kalbime vurdu. Yoğun bakımda aylarca kaldım. Sonrasında yapay kalp takılmasına karar verildi. Bedeninize bağlı bir çanta aslında. Alışması çok zor bir süreç. Çünkü küçüklükten beri insanın daha kendini bilmeden kabul etmeye, taşımaya çalıştığı bir şey bu çanta. Kendimi bile tanımıyorken, taşımaya başladım bu çantayı. Bu yüzden zorlayıcıydı aslında kabul etmek. Çocukluğum, ergenliğim ve gençliğim bu hastalığa adapte olmayla ve hayata karışmakla geçti. Bu yüzden zorlayıcıydı ama tabii ki de ailemin desteğiyle, bu süreci iyi bir şekilde yönetebilmeye çalıştım. Çok fazla ağladığım zamanlar, üzüldüğüm zamanlar, vazgeçmek istediğim zamanlar, vazgeçmeyi düşündüğüm zamanlar oldu. Ama bir şekilde hayata devam etmek istedim. İyi olacağımı düşünmek bana kendimi iyi hissettirdi" dedi.

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BEKLEDİĞİM BİR ŞEY'

Birkaç hafta öncesinde acil listeye alındığını söyleyen Şevval S., "Aslında bundan öncesinde de pandemi döneminde yaklaşık 11 ay boyunca acil çağrıda hastanede bekledim. Fakat uygun kalp maalesef bulunamadı. Pandemi patladığı için geri dönmek zorunda kaldım. Bu 10 yıllık süreç içerisinde aslında çok bekledim acil nakil sırasında. Ama şu an için uygun oldu, nasip oldu. Şu an çok mutluyum kalp bulunduğu için. Minnettarım donörün ailesine ve donöre. Çünkü bu durumda, insanın yakını bu durumdayken, böyle bir şey düşünmek büyük bir büyüklük, maneviyat değeri çok yüksek bir şey. Çok zor bir durum ve sonrasında çok da güzel bir şey. Ben ümidimi kaybetmemeye çalıştım ama maalesef insan her zaman ümitli kalamıyor ya da olumlu bakamıyor. Bu bir hayat, hayatın içindeki bir süreç ve ben 11'inci senemdeydim cihaz takıldığında. Ama kimse ümidini kaybetmesin. Bana 11'inci senemde kalp çıktı. Aslında bu benim küçüklüğümden beri beklediğim bir şey olduğu için. İkinci bir şans olarak bile göremiyorum. Bunu benim hayatım olarak görüyorum, ikinci bir şey değil; bu aslında benim hayatım" diye konuştu.

'1500 KİŞİ KALP NAKLİ İÇİN BEKLİYOR'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde görevli kalp nakil sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan ise Şevval S.'nin uzun süredir takip edilen kalp yetmezliği hastalarından biri olduğunu söyleyerek, "12 yaşındayken yaklaşık 10 yıl önce kendisine yapay kalp cihazı takmıştık. Çünkü ciddi kalp yetmezliği vardı. Kendisini 10 yıl boyunca takip ettik. Cihazlarla yaşarken, Şevval için de acil nakil çağrısına çıkmıştık. Çünkü bir cihazında son döneminde pıhtılaşma olmuştu. Türkiye'de yaklaşık 1500 kişi, kalp nakli listesinde bekliyor. Yaklaşık yılda 90 civarında kalp nakli yapabiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor ki; birçok hastamız hastanelerde bir umut içinde bekliyorlar. Biz o umutlara şifa olabilmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kervan, Şevval'in nakilden sonra sağlığının iyi olduğunu, yakında taburcu edeceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,