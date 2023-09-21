ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Efeler Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencileri, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ve halk sağlığı konularında bilgi verdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise doktorların ve sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaparak, onların özgürce çalışabilecekleri bir ortamın olmasını diledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencileri, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediyesi ile ADÜ Tıp Fakültesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince, ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gençlerle bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, doktorların ve sağlık çalışanlarının çok değerli olduklarını ifade etti. Başkan Atay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü, "Sizlere haksızlık yapıldığını, maaşlarınızın az olduğunu ve bazı eğitimsiz kişiler tarafından şiddete maruz kaldığınızı biliyorum. Herkesin kendi alanlarında özgürce çalışabildiği bir ortam olmasını diliyorum. Bu hedeflere ulaşabilmek için sizin gibi aydın insanlara ihtiyacımız var." - AYDIN