ABA Klinik'ten Otizm Dolandırıcılığına Karşı Uyarı: "Otizmi Bitiriyoruz Diyenlere Dikkat"

ABA Klinik Kurucu Müdürü Süleyman Bayram, son günlerde otizmli çocuklara yönelik tedavi vaadiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Bayram, kendilerine de bu konuda şikayetler geldiğini belirterek aileleri uyardı.

Süleyman Bayram yaptığı açıklamada, otizmin kesin nedenlerinin halen bilinmediğini ve araştırmaların daha çok genetik faktörler üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Ancak, bu konuda kesin bir bilgiye henüz ulaşılmadığını ifade eden Bayram, bazı kişilerin otizmin bağırsak problemlerinden kaynaklandığını ve çocukların vücudunda bulunan ağır metallerin atılması halinde otizmden kurtulacaklarını iddia edebileceğini belirtti.

Bayram, "Bunlar gerçek değildir. Birçok otizmli çocukta yapılan testler sonucunda vücutlarında herhangi bir ağır metal tespit edilmemiştir. Eğer böyle olsaydı, tüm otizmli çocukların vücutlarında ağır metaller bulunurdu ve otizm, grip veya nezle gibi sıradan bir hastalık haline gelirdi." dedi.

ABA Klinik Müdürü Süleyman Bayram, otizmin tedavisinde bitkisel ilaçlar veya benzeri yöntemlerle tam bir çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Bayram, bu tür iddiaların, ailelerin en zayıf noktalarından vurulmasına neden olduğunu belirterek, "Bu işin tek çözümü erken dönemde yoğun eğitimdir. Yoğun eğitimle de otizmi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Otizmli bireylere, potansiyelleri ve performansları ölçüsünde yeni beceriler öğretmek ve onları bağımsız bir şekilde yaşayabilecekleri bir noktaya getirmek hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

"Dolandırıcılara İtibar Edilmemelidir"

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Bayram, otizmli çocukların tedavisinde bilimsel ve güvenilir yöntemlere başvurulmasının önemine dikkat çekti.

Bayram, ABA Klinik olarak ailelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti ve "Otizm konusunda doğru bilgi ve yöntemlere ulaşmak için güvenilir sağlık kuruluşlarına başvurulmalı ve bu tür dolandırıcılara itibar edilmemelidir." dedi.

Süleyman Bayram ayrıca, otizmli çocukların gelişiminde eğitim ve terapilerin önemine vurgu yaparak, ailelerin bu süreçte sabırlı ve bilinçli olmaları gerektiğini söyledi.

Bayram, "Otizmli çocuklarımızın eğitim ve gelişim süreci zorlu olabilir, ancak doğru yaklaşımlar ve sabırla bu süreçte önemli ilerlemeler kaydedilebilir. Ailelerimiz, bilimsel yöntemler ve uzman yardımı ile çocuklarının en iyi şekilde gelişim göstermesini sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarıyla, Süleyman Bayram ve ABA Klinik, otizmli çocuklara yönelik yanlış ve zararlı uygulamalara karşı aileleri bilinçlendirme çabasını sürdürdüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.