Üye Girişi
Haberler

ABA Klinik'ten Otizm Dolandırıcılığına Karşı Uyarı: "Otizmi Bitiriyoruz Diyenlere Dikkat"

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABA Klinik Kurucu Müdürü Süleyman Bayram, otizmli çocuklara yönelik tedavi vaadiyle dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Otizmin kesin nedenlerinin bilinmediğini ve bazı kişilerin otizmin bağırsak problemlerinden kaynaklandığını iddia ettiğini belirtti. Bayram, otizmli çocukların tedavisinde bilimsel ve güvenilir yöntemlere başvurulmasının önemine dikkat çekti ve ailelerin dolandırıcılara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

ABA Klinik Kurucu Müdürü Süleyman Bayram, son günlerde otizmli çocuklara yönelik tedavi vaadiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Bayram, kendilerine de bu konuda şikayetler geldiğini belirterek aileleri uyardı.

Süleyman Bayram yaptığı açıklamada, otizmin kesin nedenlerinin halen bilinmediğini ve araştırmaların daha çok genetik faktörler üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Ancak, bu konuda kesin bir bilgiye henüz ulaşılmadığını ifade eden Bayram, bazı kişilerin otizmin bağırsak problemlerinden kaynaklandığını ve çocukların vücudunda bulunan ağır metallerin atılması halinde otizmden kurtulacaklarını iddia edebileceğini belirtti.

Bayram, "Bunlar gerçek değildir. Birçok otizmli çocukta yapılan testler sonucunda vücutlarında herhangi bir ağır metal tespit edilmemiştir. Eğer böyle olsaydı, tüm otizmli çocukların vücutlarında ağır metaller bulunurdu ve otizm, grip veya nezle gibi sıradan bir hastalık haline gelirdi." dedi.

ABA Klinik Müdürü Süleyman Bayram, otizmin tedavisinde bitkisel ilaçlar veya benzeri yöntemlerle tam bir çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Bayram, bu tür iddiaların, ailelerin en zayıf noktalarından vurulmasına neden olduğunu belirterek, "Bu işin tek çözümü erken dönemde yoğun eğitimdir. Yoğun eğitimle de otizmi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Otizmli bireylere, potansiyelleri ve performansları ölçüsünde yeni beceriler öğretmek ve onları bağımsız bir şekilde yaşayabilecekleri bir noktaya getirmek hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

"Dolandırıcılara İtibar Edilmemelidir"

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Bayram, otizmli çocukların tedavisinde bilimsel ve güvenilir yöntemlere başvurulmasının önemine dikkat çekti.

Bayram, ABA Klinik olarak ailelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti ve "Otizm konusunda doğru bilgi ve yöntemlere ulaşmak için güvenilir sağlık kuruluşlarına başvurulmalı ve bu tür dolandırıcılara itibar edilmemelidir." dedi.

Süleyman Bayram ayrıca, otizmli çocukların gelişiminde eğitim ve terapilerin önemine vurgu yaparak, ailelerin bu süreçte sabırlı ve bilinçli olmaları gerektiğini söyledi.

Bayram, "Otizmli çocuklarımızın eğitim ve gelişim süreci zorlu olabilir, ancak doğru yaklaşımlar ve sabırla bu süreçte önemli ilerlemeler kaydedilebilir. Ailelerimiz, bilimsel yöntemler ve uzman yardımı ile çocuklarının en iyi şekilde gelişim göstermesini sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarıyla, Süleyman Bayram ve ABA Klinik, otizmli çocuklara yönelik yanlış ve zararlı uygulamalara karşı aileleri bilinçlendirme çabasını sürdürdüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Sağlık
Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300
Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title