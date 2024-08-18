9 şiddetinde depreme dayanıklı hastane hasta kabulüne başladı

Deprem sonrası yeniden inşa edilen çelik konstrüksiyonlu hastane hizmete girdi

GAZİANTEP - Deprem sonrası 284 çelik konstrüksiyon üzerine kurulan ve 9 şiddetine kadar dayanıklı olan Yeni Oğuzeli Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete girdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden hasar alan Oğuzeli Devlet Hastanesi, Başhekimi Dr. Ögr. Sedat Özdemir'in azmi ve çabaları sonucu 12 bin 114 metrekare kapalı alana 284 demir konstrüksiyon üzerine 7 ay gibi kısa bir sürede tekrar inşa edildi. 9 şiddetindeki depreme dahi dayanıklı hale getirilen hastane Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinin ardından Oğuzeli ilçesinde sağlık hizmetleri kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor.

Depremin hemen sonrasında hastane ekibi, hızla harekete geçerek ilçede bulunan bir okulda sağlık hizmeti vermeye başladı. Bu süreçte, Japon sağlık ekiplerinin de yardımlarıyla okul bahçesinde kurulan çadırlarla acil sağlık hizmeti sağlandı. Geçici olarak verilen bu hizmetlerin ardından, eski hastane arazisine NATO tarafından kurulan konteyner hastane ile bölgedeki sağlık hizmetlerine devam etti. Ancak hastane inşaatının başlamasıyla birlikte NATO konteyner hastanesi boşaltılarak, sağlık hizmetleri Şehit Halil Ejder Polat Kışlası'na taşındı. Yaklaşık bir yıl da bu alanda hizmet veren Oğuzeli Devlet Hastanesi, yeni yapılan alana geçerek hasta kabulüne başladı.

Yeni Oğuzeli Devlet Hastanesi, 19 poliklinik, 24 acil servis müşahede alanı, 68 yatak kapasitesi, 12 erişkin yoğun bakım, 4 yenidoğan yoğun bakım, 6 palyatif bakım yatağı, 5 yataklı diyaliz merkezi ve 3 ameliyathanesiyle ilçeye hizmet sunmaya başladı. Hastane yapısında kullanılan 284 foley kazık ile binanın sağlamlığı ön planda tutularak depreme karşı dayanıklı bir yapı inşa edildi.

"9 şiddetindeki depreme kadar dayanıklı"

Hastane hakkında bilgiler veren Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Sedat Özdemir, hastanenin 9 şiddetindeki depreme kadar dayanıklı inşa edildiğini söyledi. Dr. Öğr. Özdemir, "Hastanemiz deprem sonrası 7-8 ay gibi kısa bir sürede 284 çelik konstrüksiyon üzerine inşa edildi. Bizim firmadan ve yetkililerden aldığımız bilgilere göre hastanemiz 9 şiddetindeki depreme kadar dayanıklı. Şuan hizmete başladık. Toplamda 90 yatağımız var. Bunların 68'i hasta yatağı geri kalanı ise yoğun bakım ve palyatif servislere ait. Bununla beraber 3 tane ameliyathane ve 6 tane diyaliz ünitesi mevcut. Ayrıca vatandaşlarımızın sağlık hizmeti için 19 tane de poliklinik hizmetimiz mevcut. Burada Oğuzelili hemşerilerimize çok güzel hizmet vermek için varız" dedi.

"İlk etapta aylık yaklaşık 30 bin kişilik hasta kapasitesi mevcut"

Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin Oğuzeli ilçesi için büyük önem taşıdığını söyleyen ve ilk etapta 30 bin kişilik hasta kapasitesinin olduğunu aktaran Başhekim Dr. Öğr. Sedat Özdemir, "Oğuzeli merkez bir ilçe. Oğuzelili vatandaşlar uzun zamandır böyle bir hastaneyi bekliyordu. Şuan için Oğuzeli'nin büyük ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye sahip. İnşallah en kısa zamanda tam kapasiteyle aktive olduğumuzda Oğuzeli'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olacağız. Şuanda ilk etapta aylık yaklaşık 30 bin kişilik hasta kapasitesi mevcut. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı da arttıracağız. Biz güzel hizmetler vermek için halkımızı bekliyoruz. Bizde hem merkez Oğuzeli ilçemizden hem de diğer ilçelerimizden de hastalarımız gelecektir. Biz tüm Gaziantep halkı ve çevre illere de hizmet vermek istiyoruz" diye konuştu.

Oğuzeli Devlet Hastanesi, yenilenen yüzüyle ilçede ve çevresinde önemli bir sağlık merkezi haline gelerek, bölge halkına yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Başhekim Dr. Öğr. Sedat Özdemir'in bu başarı hikayesi ise bölgenin yeniden ayağa kalkması ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.