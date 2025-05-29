9. Canlı Cerrahi Sempozyumu Bilkent Şehir Hastanesi'nde Başladı

9. Canlı Cerrahi Sempozyumu Bilkent Şehir Hastanesi'nde Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği işbirliğiyle düzenlenen 9. Canlı Cerrahi Sempozyumu'nda, göz hekimleri 70 ameliyatı ulusal ve uluslararası katılımcılarla canlı yayında gerçekleştirecek.

Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği işbirliğinde düzenlenen "9. Canlı Cerrahi Sempozyumu" kapsamında göz hekimleri, ulusal ve uluslararası alandan yaklaşık 2 bin hekimin canlı yayında izleyeceği 70 ameliyat gerçekleştirecek.

Bu yıl 9'ncusu düzenlenen Canlı Cerrahi Sempozyumu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde başladı.

Türkiye'deki göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneğinin Bilkent Şehir Hastanesi ile düzenlediği sempozyumda, gözün farklı branşlarında son teknolojik yöntemlerin kullanıldığı operasyonlar yapılacak.

Doktorların bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlayan operasyonlar, ameliyathanelere kurulan yüksek çözünürlüklü kameralarla yurt içinde ve dışında canlı yayınlanacak.

"Çevrim içi ortamda 42 ülkeden 1000'den fazla kişi izleme fırsatı buluyor"

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 4 gün sürecek sempozyum kapsamında göz cerrahisine ilişkin 6 ayrı branşta operasyonların yapılacağını söyledi.

Sempozyumun uluslararası standartta bir toplantı olduğunu vurgulayan Atilla, şu bilgileri paylaştı:

"Her yıl katılımcı sayımız artmakta, bu yıl Türkiye'den 1100'ü aştık. Aynı zamanda çevrim içi ortamda 42 ülkeden 1000'den fazla kişi bu cerrahileri izleme fırsatı buluyor. Alanında uzman hekimlerimiz, daha sık görülen ya da daha az görülen vakaları yaparak tecrübelerini aktarıyor. Eş zamanlı olarak meslektaşlarımız da bunu panel olarak tartışıyor. Seyircilerimizden gelen soruları hem cerrahlar hem de kıdemli hocalarımız cevaplandırarak katılımcıları bilgilendirmiş oluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu konuda bir ilki gerçekleştiriyoruz."

"Hastanemiz eğitim üssü"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk de hastane işbirliğinde sempozyumun gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bilkent Şehir Hastanesi, şu an 2 bin 800 asistana eğitim vermektedir. Buradan yetişen asistanlar, öğrendikleri bilgileri Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanarak ileride uzmanlık yapacak. Hastanemiz aynı zamanda hizmet hastanesi, günlük 30 bin hastaya poliklinik hizmeti veriyor ama aynı zamanda imkanlarıyla eğitim üssü." diye konuştu.

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan ise hastanelerinin Türkiye'nin en büyüğü olduğuna değindi.

Hastanenin yüksek teknolojik altyapısıyla ülkenin ve Avrupa'nın da sayılı göz merkezlerinden olduğunu aktaran Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer de "Hasta çeşitliliğimiz, ameliyathanenin teknolojik imkanları, bilgi ve birikimimizle bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmak bize gurur veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem

Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Fıstık yiyip husumetlisini öldüren cani: Psikolojim bozuldu

Fıstık yiyip kurşun yağdırmıştı! Bilindik bahanenin arkasına saklandı
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar

Serdal Adalı'dan Galatasaray'a: Rafa'nın anca formasını alırlar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.