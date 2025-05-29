9. Canlı Cerrahi Sempozyumu Bilkent Şehir Hastanesi'nde Başladı

Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği işbirliğinde düzenlenen "9. Canlı Cerrahi Sempozyumu" kapsamında göz hekimleri, ulusal ve uluslararası alandan yaklaşık 2 bin hekimin canlı yayında izleyeceği 70 ameliyat gerçekleştirecek.

Bu yıl 9'ncusu düzenlenen Canlı Cerrahi Sempozyumu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde başladı.

Türkiye'deki göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneğinin Bilkent Şehir Hastanesi ile düzenlediği sempozyumda, gözün farklı branşlarında son teknolojik yöntemlerin kullanıldığı operasyonlar yapılacak.

Doktorların bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlayan operasyonlar, ameliyathanelere kurulan yüksek çözünürlüklü kameralarla yurt içinde ve dışında canlı yayınlanacak.

"Çevrim içi ortamda 42 ülkeden 1000'den fazla kişi izleme fırsatı buluyor"

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 4 gün sürecek sempozyum kapsamında göz cerrahisine ilişkin 6 ayrı branşta operasyonların yapılacağını söyledi.

Sempozyumun uluslararası standartta bir toplantı olduğunu vurgulayan Atilla, şu bilgileri paylaştı:

"Her yıl katılımcı sayımız artmakta, bu yıl Türkiye'den 1100'ü aştık. Aynı zamanda çevrim içi ortamda 42 ülkeden 1000'den fazla kişi bu cerrahileri izleme fırsatı buluyor. Alanında uzman hekimlerimiz, daha sık görülen ya da daha az görülen vakaları yaparak tecrübelerini aktarıyor. Eş zamanlı olarak meslektaşlarımız da bunu panel olarak tartışıyor. Seyircilerimizden gelen soruları hem cerrahlar hem de kıdemli hocalarımız cevaplandırarak katılımcıları bilgilendirmiş oluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu konuda bir ilki gerçekleştiriyoruz."

"Hastanemiz eğitim üssü"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk de hastane işbirliğinde sempozyumun gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bilkent Şehir Hastanesi, şu an 2 bin 800 asistana eğitim vermektedir. Buradan yetişen asistanlar, öğrendikleri bilgileri Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanarak ileride uzmanlık yapacak. Hastanemiz aynı zamanda hizmet hastanesi, günlük 30 bin hastaya poliklinik hizmeti veriyor ama aynı zamanda imkanlarıyla eğitim üssü." diye konuştu.

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan ise hastanelerinin Türkiye'nin en büyüğü olduğuna değindi.

Hastanenin yüksek teknolojik altyapısıyla ülkenin ve Avrupa'nın da sayılı göz merkezlerinden olduğunu aktaran Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer de "Hasta çeşitliliğimiz, ameliyathanenin teknolojik imkanları, bilgi ve birikimimizle bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmak bize gurur veriyor." ifadesini kullandı.