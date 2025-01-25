7 Saatlik Mikrocerrahi Operasyonla 7 Yaşındaki Çocuğun Boyun Yanığı İyileştirildi

EVİNDE oyun oynarken kaza geçirerek boyun bölgesinde ileri derecede yanık oluşan Kamerunlu Jacques Franck Pharel Teme (7) İstanbul'da 7 saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. Yangın sırasında boynu gövdesine yapıştığı için kafasını dahi kaldıramaz hale gelen Teme'ye önce boyun bölgesinde hareket genişliği sağlandı. Daha sonra bacak bölgesinden incecik bir doku damarla alınarak mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağlandı. Yavaş yavaş konuşmaya, kafasını hareket ettirmeye başlayan Teme, taburcu edildi.

Yanık sebebiyle boyun bölgesinde ciddi hasar meydana gelen Teme, kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Tedavi için Kamerun'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen Teme'yi Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibi ameliyat etti. Operasyona ilişkin konuşan Doç. Dr. Özkan, "Yanık kontraktürleri (ikinci veya üçüncü derece yanıktan sonra cildin sıkılaşması) yaranın iyileşmesiyle hastanın hareketini bozan ve yaşam kalitesini etkileyen durumlardır. Özellikle boyun bölgesindeki kontraktür, hastanın başını boynundan kısaltarak çenesini gövdeye yapıştırmış ve başını yukarı kaldırmasını engellemişti. Ayrıca tükürük salgısının gövdesine akmasına sebep olan, hastanın konuşmasını engelleyen hatta göz kapaklarını aşağıya çeken güçlü bir kontraktür bantlarına sahipti" dedi.

MİKROCERRAHİ AMELİYATI YAPILDI

Hastayı mikrocerrahi ameliyatına aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Özkan, "Boynundaki tüm kötü yara izlerini ve kontraktür bantlarını çıkardıktan sonra, boynunun hareket genişliğini sağladık. Bu hareket genişliği sağlandıktan sonra, bacak bölgesinden incecik bir dokuyu damarla birlikte alarak mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağladık. Mikrocerrahi ameliyatlar sayesinde dolaşımı olan dokuyu transfer ederek, istediğimiz büyüklükteki açıklıkları kapatma şansı elde ettik" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIM TAKİBİ VE İYİLEŞME SÜRECİ BAŞARILI GEÇTİ'

Boyun bölgesindeki büyük cerrahi girişimler sonrasında hastanın yaklaşık bir gün süreyle yoğun bakımda takibe alındığını dile getiren Doç. Dr. Özkan, "Boyun bölgesindeki ameliyat sırasında şah damarları ve diğer büyük damarlar doğrudan operasyon alanında yer alıyordu. Ameliyatı, deneyimli ve tecrübeli ekibimizle gerçekleştirdik. Özellikle alıcı sahanın hazırlanmasında ekibin diğer üyesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar'ın değerli katkıları oldu" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası hastanın boyun hareketlerinde gözle görülür bir rahatlama olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özkan, "Değişim hemen herkes tarafından fark edildi. Çocuğun gözündeki aşağı doğru çekilme efekti geçti, ağız köşesi normal pozisyonuna geldi. Hastamız, önerilerimiz ve tavsiyelerimizle Kamerun'a gönderilecek. Bu tarz yanık kontraktürlerinin onarılmasında, basitten komplekse tüm rekonstrüktif yöntemler kullanılabilir. Mikro cerrahinin sağladığı geniş onarım yelpazesi sayesinde komplike vakalarda bile hastaların sağlığına kavuşmalarını sağlıyoruz" dedi.

'SAAT BAŞI TAKİP EDİLDİ'

Süreç hakkında bilgi veren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar ise "Operasyon öncesinde, hastanın entübe edilmesinin zorluğunu göz önünde bulundurduk. Anestezi ekibiyle detaylı bir istişare gerçekleştirdik. Bu süreç, ekip olarak büyük bir dikkat ve özen gerektiren bir aşamaydı. Anestezi ekibimiz bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yönetti. Yaklaşık 7 saat süren bir operasyonla, boyundaki kontraktür bantlarını açmayı başardık. Doç. Dr. Özkan, dokuyu sürekli takip etti. Ameliyat sonrasında hastamız 24 saat boyunca hastanede gözetim altında kaldı. Bu süreçte, nakledilen dokuyu saatlik olarak takip edildi. Doku, tıpkı kendi bebeğiniz gibi büyük bir özenle izlenmesi gereken bir yapıdır. Her an damar tıkanması olabilir, bu da ikinci bir operasyon gerektirebilir. Neyse ki, takiplerin başarılı geçmesiyle birlikte ilerleyen günlerde hastanın durumu stabil hale geldi" diye konuştu.