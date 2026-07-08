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Şırnak'ta 4 aylık kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Şırnak'ta 4 aylık kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 4 aylık bebek, doğuştan kalp hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı koordinesinde ambulans uçakla İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Hastanesine sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 4 aylık bebek, ileri düzey kalp tedavisi için Sağlık Bakanlığı koordinesinde görevlendirilen ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan 4 aylık bebek, doğuştan kalp hastalığı olan Triküspit Atrezisi tanısı nedeniyle ileri tetkik ve cerrahi tedavi amacıyla uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, minik hasta Şırnak'tan alınarak ileri tedavisinin sürdürüleceği Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine güvenli şekilde ulaştırılmak üzere ambulans uçakla nakledildi. Yetkililer, özellikle kritik hastaların en kısa sürede ileri merkezlere ulaştırılması için hava ambulans sisteminin etkin şekilde kullanılmaya devam edildiğini belirterek, "Sağlıkta kesintisiz hizmet anlayışıyla, ihtiyaç duyulan her noktada hastalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" mesajını paylaşarak, acil ve ileri tedavi gerektiren vakalarda hava ambulans hizmetlerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı erişiminde önemli rol oynadığını vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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