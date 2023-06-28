32 Haftalık Prematüre Bebek Kuvözden Çıktı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Zeliha Tütüncüoğlu (36) ve Melih Tütüncüoğlu (39) çiftinin 32'nci haftada dünyaya gelen ilk kızları Lila Tütüncüoğlu, toplam 47 gün kuvözde kaldıktan sonra ailesine kavuştu. Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan genç çift, çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Aliağa'da özel bir firmada çalışan Melih Tütüncüoğlu ve Zeliha Tütüncüoğlu, geçen yıl eylül ayında bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrendi. Çok istedikleri bebeklerine kavuşacağı için günleri saymaya başlayan Zeliha Tütüncüoğlu, 21 haftalıkken yapılan amniyosentezin ardından 26'ncı haftada hamileliği ile ilgili bir komplikasyon geliştiği bilgisini aldı. Karaciğer ve safra kesesi asit oranlarının yükselişi anlamına gelen hamilelik kolestazı yaşayan Tütüncüoğlu, 32'nci haftada Medical Point İzmir Hastanesi'nde bebeğini dünyaya getirdi. Doğduğunda 46 santimetre uzunluğunda, 1,5 kilogram ağırlığında olan Lila bebek, 47 gün süren tedavisinin ardından taburcu olup yeni bir hayata başladı.

Medical Point İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Günay ise son dönemde prematüre bebeklerde artış olsa da teknolojinin ilerlemesiyle onları sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturduklarını ifade etti. Özellikle çoğul gebeliklerde riskin daha fazla olduğunu anlatan Günay, "Lila bebeğimiz doğduğunda hemen yenidoğan yoğun bakımda tedaviye aldık. 47 gün süren yolculuğun sonunda bebeği ailesine teslim ettik. Çok mutluyuz. Bundan sonra hep sağlıkla ve huzurla bebeklerini büyütmelerini diliyorum. Bütün gebelerde risk var. Özellikle ikiz ve çoğul gebeliklerde prematüre doğum riski olabiliyor. Teknoloji o kadar ilerledi ki 22 haftadan itibaren doğan bebeklerimizi yenidoğan yoğun bakımda çok özel tedavilerle tüm organ gelişimlerini sağlayıp belli bir kiloya getiriyoruz. Her yıl dünya prematüre gününde eve sağlıkla gönderdiğimiz bebekleri, çocukları aileleriyle birlikte konuk ediyoruz. Anne babalar korkmasınlar. Evet risk var. Ama teknoloji ve tıbbi tedavi imkanları çok ilerlediği için şansımız var" diye konuştu.