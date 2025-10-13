28 yaşında yüz germe ameliyatı: Gençler neden estetiğe yöneliyor?

Yüz germe ameliyatı artık yeni bir döneme girmiş durumda.

Sosyal medyada kısa bir arama yaptığımda, 20'li yaşlarının sonlarında ve 30'lu yaşlarının başlarında olan birçok kişinin "mini", "ponytail" veya "deep plane" gibi farklı yüz germe türlerinden bahsettiği paylaşımlarla karşılaşıyorum.

Yüz germe ameliyatlarının yalnızca yaşlanmış ve varlıklı kişiler için yapıldığı dönemler geride kaldı.

Artık giderek daha fazla genç insan bıçak altına yatmayı tercih ediyor.

Bazıları yüzlerinin ameliyat öncesi, sonrası ve morluklarla dolu iyileşme sürecindeki fotoğraflarını açıkça paylaşıyor; genellikle oldukça ağrılı bir toparlanma süreci geçiriyorlar.

Artık bu yüz gerdirme gizli konuşulan bir konu olmaktan da çıktı.

Kris Jenner, Catt Sadler ve Marc Jacobs gibi ünlüler bu ameliyatları olduklarını açıkça dile getirdi.

Pek çok ünlünün daha bu operasyonu geçirdiği biliniyor.

Yüz germe genellikle estetik cerrahilerin en son ve en ciddi adımı olarak görülüyor.

Peki, insanlar sahte bir internet dünyasında kendilerini bu kadar güvensiz mi hissediyorlar ki, bu ameliyat için binlerce dolar ödemeye razı oluyorlar?

Yoksa örneğin botoks ve dolgu gibi o kadar çok sayıda cerrahi olmayan işlem yaptırdık ki, artık cildin elmacık kemiklerinden sıyrılıp dokuların ve yağ tabakasının yeniden düzenlenmesi "mantıklı ve daha kalıcı" bir sonraki adım gibi mi görünüyor?

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Emily için 28 yaşında yüz germe ameliyatı olma nedeni, "keskin bir görünüm" elde etmekti. Bu görünüm belirgin elmacık kemikleri, keskin bir çene hattı ve "tilki gözleri" ifade ediyor.

Türkiye'de geçirdiği ameliyatı "hayatını değiştiren" bir deneyim olarak tanımlıyor ve pişman olmadığını söylüyor.

"Toplamda altı ameliyat bir arada yapıldı" diyor.

"Bunların arasında orta yüz germe, dudak kaldırma ve burun estetiği vardı."

Süreci anlatırken, genel anesteziye alınmadan önce cerrahın en sevdiği şarkıyı çaldığını söylüyor:

"Uyudum, uyandım, kustum ve yeni bir yüze ve yeni bir burna sahiptim."

İyileşme süreci uzundu. Ağrı ve morluklar ilk birkaç haftada azalmaya başladı, ancak yanaklarındaki bazı bölgelerde hissini geri kazanması altı ay sürdü.

Peki tekrar yaptırır mıydı? Kısa bir tereddüt yaşayarak yanıtlıyor:

"Ameliyattan sonra hayatımı değiştirdim. Daha sağlıklıyım, daha az içki içiyorum, cildime iyi bakıyorum, uykuma dikkat ediyorum. Şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim, belki yaptırmazdım. Annem bile ameliyattan birkaç gün sonra haber aldı" diyor.

Ama sonra duraksayıp düşünüyor:

"Yalnızca kendimin en iyi versiyonu olmak istemiştim" diyor Emily.

"Ve şimdi öyle olduğumu düşünüyorum."

İngiltere Estetik Plastik Cerrahlar Derneği (BAAPS) verilerine göre, son 12 ayda yüz germe ameliyatlarında yüzde 8 artış yaşandı.

Veriler yaşa göre ayrıştırılmıyor ancak birçok cerrah, başvuranların yaş aralığının değiştiğini bildiriyor.

Bu durum dünyanın başka bölgelerinde de görülüyor. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği de 45 ile 60 yaş arası X kuşağı arasında yüz germe oranlarında artış olduğunu söylüyor.

BAAPS Başkanı Nora Nugent, bu değişimin birçok nedeni olduğunu belirtiyor. Bunlardan biri de kilo kaybına yol açan yeni ilaçlar.

Nugent, "Bu ilaçlar yüzünden hızlı kilo verilmesi fazla deri bırakabiliyor. Yüz germe bu durumda yardımcı olabilir" diyor.

"Teknikler çok gelişti. Yüz germe artık yıllar önce gördüğümüz o 'rüzgar tüneli' etkisini, yani yüzün aşırı gerilmesini, oluşturma riski taşımıyor."

Yine de Nugent, yüz germe ameliyatının hâlâ ciddi bir operasyon olduğunu ve yalnızca kayıtlı, uzman bir plastik cerrah tarafından, uygun donanıma sahip, lisanslı bir tesiste yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere'nin Bristol şehrindeki kliniğinde yüzlerce yüz germe ameliyatı gerçekleştiren cerrah Simon Lee, bana bu ameliyatlardan birinin videosunu gösteriyor.

Ameliyat boyunca hasta tamamen uyanık, cildine ve altındaki dokulara düşük dozda lokal anestezi enjekte edilmiş durumda.

Cerrah yüzünde birkaç küçük kesi açıyor, sonra cilt altına, yağ tabakasına ve yüz ifadelerini kontrol eden yüzeysel kas tabakasına ulaşıyor, ardından derin düzleme geçerek dokuları ve kasları yeniden konumlandırıyor.

Dört saat süren operasyonun sonunda hasta gülümseyerek rahatlıyor.

Lee, yüz ve boyun germe işlemlerinin artık çok daha kolay yapılabilir olmasının bu operasyonu cazip hale getirdiğini söylüyor.

Eskiden genel anestezi altında hastanede yapılan bu işlemleri artık kliniğinde, uyutmaya gerek duymadan gerçekleştirebiliyor.

Sektör için "heyecan verici bir dönem" olduğunu söylüyor; teknolojinin hızla ilerlediğini belirtiyor.

Alt çene ve boyun bölgesine odaklanan klasik yüz germe hâlâ popüler, ancak artık yüzün üst iki bölgesini hedefleyen yeni teknikler de var.

Yaşlanma sürecinin daha erken fark edildiği yerler de buralar.

Yine de cerrah, yüz germe ameliyatının 40 yaş üzeri kişiler için uygun olduğunu, 20'li veya 30'lu yaşlarda bu kadar karmaşık bir işlemin yapılmasının "çok alışılmadık" olacağını söylüyor.

Bu tür ameliyatlarda hematom (deri altında kan birikmesi), nekroz (doku ölümü), enfeksiyon, sinir hasarı ve saç dökülmesi gibi komplikasyon riskleri bulunuyor.

Bir yüz germe ameliyatı İngiltere'de ortalama 15 bin ile 45 bin sterlin arasında değişiyor, ancak bazı klinikler bunu 5 bin sterline kadar yapabiliyor.

Uzmanlar, mutlaka araştırma yapılması ve yüz germe konusunda uzman bir cerrahın tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

34 yaşındaki Julia Gilando, geçmişte çene hizasındaki sorunlar nedeniyle yüzünde oluşan asimetriyi düzeltmek için yüz germe yaptırmaya karar verdi.

Arkadaşlarının çoğu yüzünde bir sorun olmadığını söylese de o içgüdülerine güvenip Türkiye'ye gitti. Ameliyatı 8 bin dolar (yaklaşık 6 bin sterlin) tuttu.

Türkiye'de estetik ameliyat yaptırmanın risklerine dair uyarılara rağmen, daha düşük fiyatlar nedeniyle bu seçenek giderek popülerleşiyor.

Kendisi de bir sağlık çalışanı olan Julia, "İlk başta bu fikrin tamamen delice olduğunu düşündüm, ama araştırdım ve sonunda karar verdim" diyor.

"Korkuyordum, yabancı bir ülkedeydim, yalnızdım ve dili bilmiyordum. Ameliyat sonrası iki gün hastanede kaldım sonra kendi başıma idare ettim. O kadar şişmiştim ki etrafı görmek bile mümkün değildi.

"Zor zamanlar yaşadım, duygusal olarak tam bir iniş çıkış dönemiydi."

Araştırmacılar, bu tür estetik ameliyatların gerçekten vadettikleri özgüveni ve özsaygıyı kazandırıp kazandırmadığı konusunda endişeli.

University of the West of England'daki Görünüş Araştırmaları Merkezi'nden beden algısı uzmanı Dr. Kirsty Garbett, "Eşi benzeri görülmemiş bir baskı var" diyor.

"Özellikle yüz konusunda. Kendimizi video görüşmelerde, sosyal medyada sık sık görüyoruz, kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak çok kolay" diyerek farklı bir noktaya dikkat çekiyor.

Dr. Garbett gördüğümüz şeyin her zaman gerçeği yansıtmadığını vurguluyor:

"Yapay zekâ, filtreler. Hepsi sahte bir internet dünyasının parçası. Aynı zamanda estetik işlemlerin normalleşmesinde artış görüyoruz."

Garbett'e göre, ünlülerin bu operasyonlar hakkında daha açık konuşması bir yandan olumlu, çünkü şeffaflığı artırıyor; ancak diğer yandan bunları "hayatın doğal bir parçasıymış gibi" göstererek tehlikeli biçimde sıradanlaştırıyor.

Amerikan TV şovu The Real Housewives of Dubai'nin (Dubai'nin Gerçek Ev Kadınları) sunucusu Caroline Stanbury, iki yıl önce 47 yaşında yüz germe ameliyatı oldu.

O dönem herkes ameliyat olmasına "çok gençsin" diyerek karşı çıkmıştı.

Ancak Caroline, "Bu yaptırdığım en iyi şeydi" diyor:

"Neden 60'larımı bekleyip çaresiz bir şekilde yaptırayım ki? Şimdi harika görünmek ve hissetmek istiyorum."

20 yıl boyunca düzenli botoks ve dolgu yaptırdığını, ancak artık "garip görünmeye başladığını" söylüyor.

ABD'de 45 bin dolar ödeyerek "deep plane" yüz germe ameliyatı yaptırmış.

"Hâlâ ben gibiyim, ama bu işlem bana 20 yıl kazandırdı" diyor.

Belçika'da çalışan ve dünyanın pek çok yerinden, İngiltere dâhil, hastası olan plastik cerrah Alexis Verpaele ise giderek daha genç yaşta bu ameliyatı isteyen hastalardan endişe duyduğunu söylüyor.

Bu kişilere genellikle ameliyat kadar büyük bir müdahaleye gerek kalmadan istedikleri görünüme ulaşmanın yollarını uzun uzun anlattığını belirtiyor.

"20'li yaşlarında yüz germe yaptırırlarsa, bu ameliyat 10-15 yıl dayanabiliyor."

"Yani 60 yaşına geldiklerinde üç kez yüz germe yaptırmış olabilirler" diyor Verpaele ve devam ediyor:

"Bu, bir yüzün kaldırabileceği çok fazla travma anlamına gelir. Hem de en iyi ihtimalle, hiçbir komplikasyon olmaması halinde."