21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

Ankara'da yaşayan İlyas Durum (74), damar tıkanıklığı nedeniyle 2000'den 2021'e kadar 2 kez baypas ameliyatı geçirdi, 27 kez anjiyo oldu. 2 hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Durum'un, kalbinin delik olduğu belirlendi. Durum, "İlk kalp krizinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Çeşitli doktorlara gittim, tedavi oldum. Hiçbirisi bana 'Senin kalbin delik' demedi. Ameliyat için oldukça geç kalındı" dedi.

İLK KEZ 1995 YILINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kamuda çalışan İlyas Durum, 1995 yılında ilk kez kalp krizi geçirdi. O dönemki adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kaldırılan Durum, elektroşok uygulanarak kalbinin yeniden çalıştırılmasıyla hayata döndürüldü. Daha sonra kalp rahatsızlıkları tekrarlayan Durum, 1999 ve 2000 yıllarında 2 kez baypas ameliyatı oldu. Durum, 2013'te yine rahatsızlandı ve 3,5 saatlik operasyon ile kalbine stent takıldı. Durum, damar tıkanıklığı nedeniyle 2000 ile 2021 yılları arasında 27 kez anjiyo oldu. Durum, rahatsızlığı nedeniyle 2021'de kamudan emekli oldu. Kalp ritmi bozukluğu tedavisi de gören Durum, 2 hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kalp ultrasonu, kalp endoskopisi tahlili sonucunda Durum'un kalbinin delik olduğu belirlendi ve ameliyat için de geç kalındığı, kalbinin deforme olduğu belirtildi.

"İLAÇ SAYIM GÜNDE 20'YE ÇIKTI"

İlyas Durum, ilk kalp krizini 1995 yılında geçirdiğini belirterek, "1995 yılında Ankara'daki Maliye Bakanlığı lojmanımda oturuyordum. Gece 00.30'da kalp krizi geçirdim. 100 metre yakınımızda olan GATA'nın aciline gittim. Acilde sabaha karşı kalbim durdu. Şokla çalıştırıldım. O günden bugüne de çok şükür yaşıyoruz; ancak bir sürü badireler atlattım. Kalp krizinin kalbime vermiş olduğu hasar mevcuttu. Bu hasarla maalesef yaşamaya çalışırken, 1999 yılında giderek artan kalp rahatsızlıklarım yüzünden baypas, yani açık kalp ameliyatı geçirdim. Ancak başarısız bir operasyon olduğu için, 2000 yılında tekrar özel bir hastanede baypas ameliyatı geçirdim. Kalbimdeki damarların 2013 yılında yüzde 90 tıkalı olması nedeniyle, o zamanki doktorum kalbime stent taktı. Daha sonra ritim bozukluğu hastalığım başladı. Ritim bozukluğu için ablasyon tedavisi uygulandı. Ancak ritim bozukluğum devam etti. En son anjiyomu 2021 yılında oldum. Ancak bu arada ben tam 27 kez anjiyografi oldum. Ve netice olarak 2 baypas geçirdim. 27 kez anjiyo oldum. Bir kere kalbime stent atıldı. Bir kere ablasyon geçirdim. Daha sonra 2021 yılında son bir kez daha bana anjiyo yapıldıktan sonra artık yapılacak bir şeyin olmadığı söylendi. Ağrılarım olduğu zaman da bana bir ilave ilaç verildi, ilaç sayım günde 20'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

" ŞANSSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

2 hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvuran Durum, "Muayeneden sonra doktorum 'Senin kalbinde delik var' dedi. İlk kalp krizinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Çeşitli doktorlara gittim. Tedavi oldum. Hiçbirisi bana 'Senin kalbin delik' demedi. Demediği için de oldukça geç kalındı ve geç kalınmadan dolayı kalbim deforme oldu. Deforme sonucunda şimdi yapılacak bir müdahalenin bir anlamının olmayacağı şeklinde ifadede bulundu doktorum. Kalbimdeki delik, 2 santime yakın. Ben doktorların iyi niyetli olduğunu biliyorum, demek ki onların da gözlerinden kaçtı. Şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Doktorum, 'Ameliyat mümkün değil, zaten 2 kere baypas olmuşsun, 2 kere göğüs kafesi açılmış, 3'üncü kez açılma şansı sıfır. Tek çare anjiyografi gibi kasıktan girerek şemsiye tedavisi uygulamak' diyor. Ama şemsiye tedavisinin kalbi eski haline getirme şansının çok zayıf olduğunu söyledi. Fark edilmedi, geç kalındı. Belki birinci ameliyattan sonra fark edilseydi, ikinci ameliyatta o delik tedavi edilirdi" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nden Kardiyolog Prof. Dr. Timuçin Altın, 27 anjiyonun bir hasta için çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Ancak tabii buna yakın hastalar biz de görmedik değil. Bazen hastaların yapısından dolayı damarlarındaki, stent takılıyor ancak bu stent daralabiliyor. Tekrar başka yeni damarlarda darlık olabiliyor. Bunun için anjiyo yapmak gerekir. Sık görülen bir durum değil bu kadar çok anjiyo; ancak hiçbir doktorun gerekmedikçe bu kadar çok anjiyo yapacağını zannetmiyorum" dedi.