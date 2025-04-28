1152 Kesitli Koroner BT Anjiyografi (Sanal Kalp Anjiyosu) –Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ

Bu noktada, teknolojik gelişmelerle birlikte non-invaziv tanı yöntemleri ön plana çıkmıştır. Özellikle 1152 kesitli Koroner BT Anjiyografi, yani halk arasında bilinen adıyla Sanal Kalp Anjiyosu, kalbin damar yapısını ağrısız, hızlı ve yüksek doğrulukla değerlendirebilen devrim niteliğinde bir yöntemdir.

HSM Radyoloji, bu teknolojiyi ülkemize kazandıran sayılı sağlık kuruluşlarından biridir. Üstelik bu işlemler, alanında uzman, saygın bir isim olan Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ liderliğinde gerçekleştirilmektedir.

Koroner BT Anjiyografi Nedir?

Koroner BT Anjiyografi, kalbi besleyen damarların iç yapısını görüntülemek için kullanılan, yüksek çözünürlüklü bir bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasıdır. İşlem sırasında hastaya damar yoluyla kontrast madde verilir ve eş zamanlı olarak kalp atımına senkronize şekilde görüntüleme yapılır. Bu sayede koroner arterlerdeki daralma, tıkanıklık, plak oluşumu gibi patolojik durumlar net bir şekilde saptanabilir.

1152 Kesitli Teknoloji Ne Anlama Geliyor?

BT cihazlarında "kesit sayısı", bir taramada aynı anda elde edilen görüntü dilimlerinin sayısını ifade eder. Geleneksel cihazlarda bu sayı 64 ila 256 arasında değişirken, 1152 kesitli BT cihazları, sektördeki en yüksek kesit sayılarına ulaşarak adeta kalp görüntüleme teknolojisinde çığır açmıştır. Bu üstün teknoloji sayesinde:

- Görüntüleme süresi yalnızca birkaç saniyeye iner.

- Hareketli organ olan kalp, daha net ve detaylı görüntülenir.

- Kalp ritmi bozuk hastalarda bile net sonuçlar elde edilir.

- Radyasyon dozu düşerken görüntü kalitesi artar.

HSM Radyoloji'de Süreç Nasıl İşliyor?

HSM Radyoloji, ileri görüntüleme teknolojilerini insan sağlığına en verimli şekilde entegre etmeyi amaçlayan bir merkezdir. Burada gerçekleştirilen Koroner BT Anjiyografi işlemi, Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ başta olmak üzere uzman hekimler tarafından bireysel değerlendirme ile yapılır.

İşlem Öncesi Hazırlıklar

Hasta, işlem öncesinde detaylı şekilde bilgilendirilir. Gerekli durumlarda beta bloker ilaçlarla kalp atım hızı kontrol altına alınır. Ayrıca:

- İşlem öncesi en az 4 saat aç kalmak gerekir.

- Kontrast madde alerjisi olan hastalar için özel protokoller uygulanır.

- Kullanılan ilaçlar ve hastalık geçmişi gözden geçirilir.

İşlem Nasıl Yapılır?

1. Hazırlık: Hasta özel cihaz masasına sırtüstü yatırılır.

2. Kalp ritminin izlenmesi: Elektrotlarla kalp ritmi takip edilir.

3. Kontrast enjeksiyonu: Kol damarından özel bir kontrast madde enjekte edilir.

4. BT çekimi: Yüksek hızlı 1152 kesitli cihaz kalbi tarar. Bu işlem 3-5 saniye sürer.

5. Sonuç analizi: Görüntüler özel yazılımlarla analiz edilerek raporlanır.

İşlem Sonrası

İşlem sonrası hasta bir süre gözlem altında tutulur. Genellikle 30 dakika içinde normal yaşantısına dönebilir. Ağrı ya da invaziv bir girişim olmadığından iyileşme süreci gerektirmez.

Kimler Koroner BT Anjiyografi Yaptırmalı?

Sanal Kalp Anjiyosu, aşağıdaki durumlarda önerilen ideal tanı yöntemlerinden biridir:

- Göğüs ağrısı şikâyeti olanlar

- Ailesinde erken yaşta kalp hastalığı geçmişi bulunanlar

- Sigara içenler

- Yüksek kolesterol ve tansiyon hastaları

- Diyabet hastaları

- Egzersiz testinde şüpheli sonuçlar çıkanlar

- Stent takılan veya bypass geçiren hastalar





Ayrıca kalp damar hastalığı açısından düşük ila orta risk grubunda yer alan hastalar için klasik anjiyografi yerine daha güvenli bir alternatif olarak tercih edilmektedir.

Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ ile Güvendesiniz







Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ, Türkiye'nin sayılı radyoloji uzmanlarından biridir ve özellikle kardiyovasküler görüntüleme alanında sayısız akademik çalışmaya imza atmıştır. HSM Radyoloji'de hastalar, hem akademik bilgi birikimi hem de klinik tecrübesiyle öne çıkan bu isimden birebir danışmanlık alma fırsatına sahiptir.

Prof. Dr. ÖZATEŞ, sadece tanı koymakla kalmaz; elde edilen bulguların klinik açıdan ne anlama geldiğini de hastaya anlaşılır şekilde açıklar. Bu yönüyle hastalar, sürece sadece bir görüntüleme değil, bütüncül bir sağlık değerlendirmesi olarak yaklaşırlar.

Klasik Anjiyografi ile Farkları

Koroner BT Anjiyografi, klasik (kateterli) anjiyografiye göre pek çok avantaj sunar:

Özellik Koroner BT Anjiyografi Klasik Anjiyografi

Girişimsel işlem Hayır Evet

Ağrı düzeyi Yok Hafif

Risk oranı Çok düşük Orta-yüksek

Hastanede kalış Gerekmez Gerekebilir

Süre 10 dakika 1-2 saat

İyileşme Anında 1-2 gün sürebilir

Ancak ileri düzey damar tıkanıklığı saptandığında, BT sonrası klasik anjiyografi planlanabilir. Bu nedenle BT, ön tarama için mükemmel bir tercihtir.

Hangi Bulgular Saptanabilir?

- Koroner arter darlıkları (%50'nin üzeri önemlidir)

- Kalsiyum skorlaması (damar sertliği düzeyi)

- Kalp duvar kalınlığı ve kasılma gücü

- Kalp kapak yapıları

- Doğuştan gelen kalp damar anomalileri

- Aort ve büyük damar patolojileri

- Stent veya bypass sonrası damar açıklığı

HSM Radyoloji'nin Hastaya Yaklaşımı

HSM Radyoloji, sadece teknoloji değil, insan odaklı yaklaşımıyla da öne çıkar. Her hasta için özel protokol hazırlanır, detaylı bilgilendirme yapılır ve psikolojik destek sağlanır. Ayrıca, randevu sistemiyle hızlı erişim ve kısa bekleme süresi sunar. Raporlama süreci son derece hızlıdır; genellikle aynı gün içinde sonuç verilir.

Kalp Sağlığında Devrim: 1152 Kesitli Sanal Anjiyo

1152 kesitli Koroner BT Anjiyografi, özellikle kalp hastalıklarının erken evrede teşhisi açısından büyük avantajlar sağlar. Bu yöntem sayesinde:

- Gereksiz anjiyografilerden kaçınılır.

- Erken tedavi planlaması yapılır.

- Hayat kurtarıcı müdahaleler zamanında uygulanır.

Modern tıbbın sunduğu bu yenilik, kalp hastalıkları ile mücadelede hekimlerin en güçlü silahlarından biridir.

Sonuç

Kalp sağlığı ihmale gelmez. Özellikle risk faktörleri taşıyan bireylerde, Koroner BT Anjiyografi gibi ileri görüntüleme yöntemleri hayat kurtarıcı rol üstlenir. HSM Radyoloji, bu alandaki öncülüğüyle hastalara yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunar. Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ gibi alanında uzman bir isim eşliğinde sunulan bu hizmet, tanıda doğruluk, süreçte güven ve sonuçta yaşam kalitesinde artış sağlar.

Sağlığınızı şansa bırakmayın, kalbinizi detaylıca tanıyın. 1152 kesitli sanal kalp anjiyosu ile kalbinizin haritasını çıkarın ve geleceğe güvenle bakın.