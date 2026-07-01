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Beş ilin sağlık müdürü Zonguldak'ta acil sevk zinciri için toplandı

Beş ilin sağlık müdürü Zonguldak'ta acil sevk zinciri için toplandı
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Zonguldak ev sahipliğinde düzenlenen 10. Bölge ASKOM toplantısında, Bartın, Bolu, Karabük ve Düzce illeri arasında acil hasta sevklerini hızlandıracak ve güvenli hale getirecek kararlar alındı. Toplantıda dijital altyapı ve icap nöbetlerinin verimli kullanılması ele alındı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 10. Bölge ASKOM toplantısında, iller arası hasta sevklerini hızlandıracak kararlar alındı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 10. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısına ev sahipliği yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Bartın, Bolu, Karabük ve Düzce İl Sağlık Müdürleri ile ilgili hizmet başkanları katılım sağladı. Toplantıda bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve iller arası hasta sevk zincirini daha güvenli hale getirmek için kritik kararlar alındı.

Dijital altyapı ve icap nöbetlerine odaklanıldı

Koordinasyon toplantısına Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Bartın İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Pulat, Bolu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Abdullah Danışman, Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara ve Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Katırcı'nın yanı sıra üniversite hastaneleri başhekimleri, kamu ve özel hastane başhekimleri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, "Bartın, Bolu, Karabük, Düzce İl Sağlık Müdürlerimiz ve yöneticilerimizi ilimizde düzenlemiş olduğumuz toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantımızın bölge illerimizin sorunlarının çözümü adına hayırlı olmasını diliyorum ve çok da verimli olacağı inancını taşımaktayım" dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda acil hasta sevklerinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi, hastaneler ve iller arasındaki koordinasyonun en üst düzeye çıkarılması ve zaman kaybının en aza indirilerek hasta mağduriyetlerinin önlenmesi konuları ele alındı. Bölgesel dinamiklerin ve sevk süreçlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, dijital altyapının ve uzman hekim icap nöbetlerinin verimli kullanılması konuları üzerinde duruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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