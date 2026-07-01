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Kayıp iki arkadaş dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu

Kayıp iki arkadaş dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haber alınamayan iki arkadaş, yaklaşık 75 metre yüksekten dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta ölü bulundu. Cenazeler ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Kastamonu'da kendilerinden haber alınamayan iki arkadaş, yaklaşık 75 metre yüksekten dere yatağına yuvarlanmış hafif ticari araçta ölü bulundu. İki arkadaşın cenazesi ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde araçtan çıkartıldı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi İmamoğlu köyü ile Boztepe Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'ndeki dedesinin evini ziyaret eden Cihan Taş ile arkadaşı İsmail Ersoy'dan, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kendilerini telefonla arayan yakınları Cihan Taş ile İsmail Ersoy'a ulaşamayınca bölgede kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Vatandaşlar tarafından bölgede yapılan arama neticesinde Cihan Taş idaresindeki 37 ACD 895 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın, yaklaşık 75 metre yüksekten dere yatağına yuvarlandığı tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ersoy ve Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Taş ve Ersoy'un cenazeleri, AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması neticesinde araçtan çıkartıldı. Uçuruma salınan halat yardımıyla yola çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Taş ve Ersoy'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, İsmail Ersoy'un düğünlerde köçeklik, arkadaşı Cihan Taş'ın ise davulculuk yaptıkları ve birlikte çalıştıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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