1. Erciyes FMF Günleri ile Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalığı Artırılıyor

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 1. Erciyes FMF Günleri başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi amfisinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, FMF hastalığının gündemde tutulması gerektiğini, bu nedenle akademisyenlerin, hekimlerin ve öğrencilerin bir araya gelerek hastalığı konuşmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Sağlıkla ilgili sorunların tıbbi platformlarda çözülmesi gerektiğini ifade eden Altun, "Aksi takdirde bunun amacının dışına çıkan, tedavi yerine zararların arttığı durumlar ortaya çıkabiliyor." dedi.

ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Şenel ise uzun süredir FMF hastalığı üzerine akademik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bölge itibarıyla Kayseri'nin de Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının merkezinde bulunduğunu belirten Şenel, şöyle konuştu:

"Amacımız, farkındalığı artırmak, yetişen hekimlerin bu konuda bilgili ve tecrübeli olmasını sağlamak. Bu hastalıkla ilgili çok soru geliyordu. Sosyal medyada bu hastaların gruplarına girdim, onları takip ettim, neleri merak ediyorlar araştırdım. Gerçekten sağlıklı bilgi edinmediklerini, güvenilir olmayan adımlar attıklarını gördüm. Bilgimizi paylaşmak sorumluluktur. Bu yılın başında 'Sorularla FMF' adıyla bir kitap çıkardık çünkü çok soruyla karşılaşıyoruz. Ücretsiz şekilde kitabı dağıtıyoruz, sorumluluk olarak gördüğümüz için. İkinci kitabımız da 'Vakalarla FMF' olarak çıkacak."

Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan da Ailevi Akdeniz Ateşi'nin en sık görüldüğü ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığına dikkati çekerek, bu nedenle hastalığın bütün hekimlerce bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Program, çeşitli başlıklardaki oturumlarla gün boyu sürecek.