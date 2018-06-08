Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş Açıklaması

Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "24 Haziran'da istikrarsızlık yerine istikranın devam etmesi, ülkemizin lider ülke olma mücadelesinin devam etmesi, mazlumların umudu olma noktasında mücadelede dün nasıl haklının yanında olduysak bugün de haklının yanında dimdik durarak ülkenin istikranına 'devam' diyoruz." dedi.

Sendikanın Osmaniye şubesince düzenlenen iftar programına katılan Metin Memiş, Türkiye'nin çok zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini söyledi.

Türkiye'de yasakların kalkması noktasında Memur Sen'in lokomotif görevi gördüğünü dile getiren Memiş, "İnşallah ülkemizi bölmek isteyenlere bu ülkeyi teslim etmemek için dün nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'yi hedef ülke olarak belirleyenlerin Çanakkale Savaşı'ndan bugüne hep başarısız olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Darbelerle yapmak istediler olmadı. Gezi olaylarıyla yapmak istediler olmadı. 17-25 Aralık yargı darbesiyle yapmak istediler, Kobani olaylarıyla yapmak istediler olmadı. Çukur siyasetiyle yapmak istediler olmadı. En son 15 Temmuz gibi bir süreçte, içerdeki iş birlikçileriyle birlikte ülkemizi işgal etmek istediler. Milletimiz dik durdu ve 'ülkemizi işgal ettirmeyeceğiz' dedi. Yine amaçlarına ulaşamadılar. Şu an seçim sürecindeyiz. Ekonomik krizler oluşturmak kaydıyla yine amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Biz diyoruz ki bizim tek ülkemiz var. Elimizden giderse Suriyeli kardeşlerimiz gibi vatansız kalabiliriz. Memur Sen olarak önceliğimiz milletimiz, ülkemiz, ülkemizin geleceği."

24 Haziran seçimleri sonrası istikranın devam etmesinin gereğine dikkati çeken Memiş, "24 Haziran'da istikrarsızlık yerine istikranın devam etmesi, ülkemizin lider ülke olma mücadelesinin devam etmesi, mazlumların umudu olma noktasında mücadelede dün nasıl haklının yanında olduysak bugün de haklının yanında dimdik durarak ülkenin istikranına 'devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.