Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: "Sağlık Çalışanlarımızın Geçmişe Yönelik Yıpranma Payı Alması İçin...

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının yıpranma payı alması için yapılacak olan düzenlemenin birkaç güne Meclise geleceğini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımızın geçmişe yönelik yıpranma payı alması için de sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanlığı'nın İl Divan Toplantısı'na katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş 4 yıldır sağlık çalışanlarının yıpranma payı alması konusunda net bir adım atılmadığını söyledi. Sadece nöbet tutanlara yıpranma payı verilmesinin gündeme geldiğini hatırlatan Memiş,"Bunu asla kabul etmiyoruz. Net bir şekilde set çektik önlerine. Sonrasında bu konu zaman zaman gündeme geldi ve geçtiğimiz 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanımız Külliye'deki programda bir kez daha şunu ifade etti, 'Evet bu sözü vermiştik yerine gelmedi gecikti ama 16 Nisan referandum tarihi ile referandum sonrası bu süreci bizzat ben takip edeceğim ve çözeceğim' dedi. Üzerinden 1 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız 'Yıpranma payını hazırlayın yakın zaman da Meclise getirin artık bu işi bitirin' diye talimat verdi. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu konu bu gün yarın Meclise gelecek. Yıpranma payı sağlık çalışanlarının olacak. Röntgende çalışan arkadaşımız yıpranma payı alıyor. Röntgende çalışan arkadaşımız maruz kaldığı için alıyor. Devlet olarak 2008 yılında çıkarılan 5510 Sayılı Kanunla sağlık tesisleri çok tehlikeli alanlar diye tanımlamışsınız. Peki ameliyathanede çalışan hizmetlimizi ne yapacağız? İnşallah bu konu Meclise geldiğinde sonuna kadar arkasında duracağız ve memur arkadaşlarımızın da yıpranma payı almalarını da İnşallah hep beraber sağlayacağız." diye konuştu.

"Yıpranma payı geçmişe yönelik verilmeli"

Yıpranma payının da geçmişe yönelik verilmesi gerektiğini anlatan Memiş,"Bu anlamda sendika olarak gerekli hazırlıklarımızı net bir şekilde yaptık. İçi bir dolu şekilde alternatiflerimizi çeşitli şekilde ortaya koyduk. Maliyet analizini çıkardık dosyayı kendilerine verdik ve inşallah Meclise geldiği anda da kapı kapı dolaşacağız, kulislerimizi yapacağız ve sağlık çalışanlarımızın geçmişe yönelik yıpranma alması konusunda da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Öncelikle diyoruz ki tüm çalışanlara geçmişe dönük bu gün verdiğiniz kadar yıpranma payı verin. Olmaz ise geçmiş yılların maliyeti çok geliyor diyorsanız her yıl için 45 gün verin. Bunu da yapamıyoruz diyorsanız kanunu çıkardığınız tarih 2008 yılı tarihi itibari ile verin. Bu da olmaz diyorsanız isteğe bağlı olarak prim yatırmak kaydı ile verin. Eğer oda olmuyor diyorsanız dünya lideri Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında Mart ayında verdiği sözü tarih olarak baz alın ve o tarih itibari ile yıpranmayı verin. Alternatiflerimizi ortaya koyacağız ve inşallah dediğim gibi maliyet analizlerimiz ile birlikte ikna konusunda gerekli iknayı yapacağımızı düşünüyorum. Bu mücadelede yıpranmayı ne yaptınız diye yıpranmanın ne demek olduğunu bilmeyenlere inat inşallah 550 bin sağlık çalışanına siz kardeşlerimizin emeği ile bize vermiş olduğunuz destekle beraber yıpranmayı hep beraber çıkarmış olacağız." şeklinde konuştu. - SİVAS