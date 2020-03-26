Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: "Biz her şartta zam gelmese bile...
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Hüseyin Köksal, Eskişehir, Türkiye, Sağlık

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: "Biz her şartta zam gelmese bile...

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: "Biz her şartta zam gelmese bile devletimizin, milletimizin hizmetine devam edeceğiz" "Bakan bey çok iyi niyetli ve Türkiye'yi bırakın dünyada en iyi mücadele veren ülkeler arasında yer alıyor" "Kapsam dışında olan sağlık çalışanları da...

26.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:48

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: "Biz her şartta zam gelmese bile devletimizin, milletimizin hizmetine devam edeceğiz"

"Bakan bey çok iyi niyetli ve Türkiye'yi bırakın dünyada en iyi mücadele veren ülkeler arasında yer alıyor"

"Kapsam dışında olan sağlık çalışanları da destek bekliyor"

"700 bin kişilik bir sağlık ordusundan sadece 100 bin kişilik bir kesimi iyileştirme yapıldı, kalan 600 bin kişide bir memnuniyetsizlik oldu"

ESKİŞEHİR - Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına sağlanan maddi destekle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz her şartta zam gelmese bile devletimizin, milletimizin hizmetine devam edeceğiz, çünkü biz onurlu bir meslek grubuyuz" dedi.

Köksal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkemizin Korona virüs sebebi ile zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Normalde sağlık çalışanlarının işinin, sağlık sistemi ve millet var olduğu sürece zor olduğunu anlatan Hasan Hüseyin Köksal, "Sadece bu dönemde bütün insanlar hassas olduğu için, sağlık çalışanlarını fark ettiler. Yoksa biz her dönemde işimizi layığı ile yapmaya çalışan, ne olursa olsun devletimizin, milletimizin yanında olan sağlık çalışanlarıyız. Bakan bey çok iyi niyetli ve Türkiye'yi bırakın dünyada en iyi mücadele veren ülkeler arasında yer alıyor. Çok güzel tedbirler alınıyor, Ama ne yazık ki bakanımızın 'müjde veriyorum bütün sağlık çalışanlarının ödemesini yüzde 100 tavandan yapacağım' demesi bizi ateşe atmış oldu. Sanki sağlık çalışanları bu dönemde, 'hazır nasıl olsa sağlık çalışanlarına ihtiyaç var, biz de bu dönemde para talep edelim, para kazanalım' moduna biraz düşmüş gibi oldu. Böyle bir şey yok. Zamdan da sadece özellikle diş hekimlerimiz ve uzman hekimlerimiz şu anda üniversitelerin de dahil olması ile birlikte üniversitedeki hocalarımız yararlanabiliyor. Bugün lisans mezunu bir hemşirenin yüzde 100 artış döner sermaye tavanında ödeme yapılsa dahi alacağı en fazla ücret bin 200, bin 300 lira civarında. Memurlar, veri hazırlamacılar, bilgisayar işletmenleri, hastaneyi bir bütün olarak düşündüğümüzde, girdiğimizde bizi karşılayan güvenlik görevlisi, şirket elemanları, 4d kadrosundaki yemekhanedeki ve bütün birimlerdeki arkadaşlarımızı hesap ettiğimizde onlar hiç ücretten yararlanamıyor. Korna virüsünü en çok risk altında taşıyan aile hekimleri aile sağlığı çalışanlarımız yararlanamıyor. Kapsam dışında bırakıldılar. Bunlarla ilgili uzak ilçelerde, entegre hastanelerde çalışan arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir açıklama yok. Detaylarını bekliyoruz. Onlar yararlanamıyor. Çünkü şu an en büyük risk altında olan aile sağlığı merkezlerine insanlar her gün başvuru yapıyor. İlaç yazdırmaya gidiyor, tedavi olmaya gidiyor. Siz bunları yaptığınızda 700 bin kişilik bir sağlık ordusundan sadece 100 bin kişilik bir kesimi iyileştirme yaptınız, kalan 600 bin kişi de bir memnuniyetsizlik oldu. Tabi doktorlara hemşirelerin ya da sağlık personellerinin aynı almasını bekleyemeyiz, ama bizim beklentimiz Sağlık Bakanlığından herkese birer veya ikişer maaş ikramiye, herkese maaşı kadar bir yardım ya da destek olsaydı. Makas bu kadar açılmazdı. Tavan kat sayısı dediğimiz için uzman doktorlarımızda özellikle şu ana kadar kazanmış oldukları miktarın üzerine 12 bin, 13 bin gibi bir rakam artışı söz konusu. Bir tarafta bir doktor 22 hemşireye bedel olmuş oluyor yapılan iyileştirmede. Biz çalışma barışını daha iyi şartlara getirelim derken, istemeden de olsa veya yanlış danışmaların yönlendirmesiyle sahadan bir haber olan bürokratların yanlış yönlendirmesi, bakanımızın iyi niyetle yaptığı bir şey, 600 bin kişinin huzursuz olmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Üç ayda sadece 150 lira alacak olanlar var"

Köksal, çalışanlarda çok sayıda mail aldıklarını anlatarak, "Bugün biz onlarca mail aldık. Pandemi döneminde ve bu Korona virüs döneminde arkadaşlarımız bu yapılan zammı veya fazla ödenecek ücreti devlete bağışlayacaklar. Çünkü biz bu dönemde sanki çıkarcılar gibi, çok paraya ihtiyacı olan bir sistemdeymiş gibi yüzde 100 artış rakamı 50 TL olan insanlar var. Üç ayda sadece 150 lira alacaklar. Bunu da artık yarın vatandaş 'yüzde 100 artış aldın, bu işi yapacaksın, bu işi yapacaksın' dediğinde çok zor bir duruma gider" diye konuştu.

"Çünkü biz onurlu bir meslek grubuyuz"

Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Biz kronikleşmiş problemlerin çözüm noktasında Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan isteklerimiz var. Sağlık çalışanlarının örselenmiş, ötelenmiş yıllardır bekleyen sorunların çözüm noktasında bize yardımcı olmalarının istiyoruz. Tabii ki yıllar sonra sağlık bakanlığı çıkartıp, sağlık çalışanlarının yıllarca halk tarafından ezilen kısmında alkışlattığı için biz mutlu olmuştuk, gururlu olmuştuk. İlk defa halk bizim ne yaptığımızı, hangi işi yaptığımızı ve saygı duyulması gereken bir meslek olduğunu hatırlamıştı. Biz her şartta zam gelmese bile devletimizin, milletimizin hizmetine devam edeceğiz. Çünkü biz onurlu bir meslek grubuyuz.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: 'Biz her şartta zam gelmese bile...

Kaynak: İHA

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Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: "Biz her şartta zam gelmese bile...

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