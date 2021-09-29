Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor - Haberler
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Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor

Kırşehir'de meslek lisesinde oluşturulan "aşı ikna timleri" ortaöğretim kurumlarında öğrencileri bilgilendirerek Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı sunmaya çalışıyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meslek lisesinde oluşturulan "aşı ikna timleri" ortaöğretim kurumlarında öğrencileri bilgilendirerek Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı sunmaya çalışıyor.

Kent merkezinde sağlık eğitimi veren Borsa İstanbul 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, öğrenciler ve öğretmenlerden oluşturulan 4 ekip, ilk etapta liselerde öğrencileri aşı konusunda bilinçlendiriyor.

Sınıflar ve konferans salonlarında aşının önemi, bağışıklığa olan etkisi, nasıl aşı olunacağı gibi konuları öğrencilere anlatan ekipler, olumsuz düşüncelere sahip çok sayıda öğrencinin kararlarını değiştirmelerine katkı sağladı.

Lise müdürü Hakan Vahapoğlu, AA muhabirine, okullarda yaptıkları sunumlarla aşı konusunda öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Aşının önemini anlatmayı, aşıya talebi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Vahapoğlu, "Sayın Valimizin öncülüğünde, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler için 4 farklı ekip kurduk. Ekipler, okullarda çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 22 ortaöğretim kurumuna aşı sunumu yapıyoruz. Liselerde devam eden sunumları daha sonra ortaokullarda devam ettireceğiz." dedi.

Bazı kesimlerde oluşan aşı karşıtlığı ya da bilinçsizliğin, öğrencileri de etkilediğini gördüklerini vurgulayan Vahapoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı olmak istemeyen öğrenciler, bu çalışmadan sonra aşı olmaya karar verdiğini, velileriyle görüşüp aşı yaptıracaklarını söylüyor. Bazı öğrenciler, bilgi eksikliğinden dolayı kendileri gidip aşı olmak istiyorlardı. Onlara velilerinin talep oluşturmasından sonra birlikte gidip aşı olabileceklerini anlatıyoruz. Bu şekilde, gereksiz yığılmaları da önlemiş oluyoruz."

"Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini anlatıyoruz"

Öğretmenlerden Sibel Özaydın da okullarda aşı, aşılamanın önemi, toplumsal bağışıklamaya katkısını anlattıklarını belirterek, "Öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla okulumuz öğretmen ve öğrencileriyle aşı ikna timi kurduk. Onlara Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini anlatıyoruz." diye konuştu.

Ekipte görev alan 12. sınıf öğrencisi Fatma Doğan ise, "Gençleri aşı konusunda bilinçlendirmek ve aşıya çağırmak için buradayız. 12 yaş üzerindeki gençlerin, sağlığı için aşı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin sunum yaptığı Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinden bir öğrenci de sunumdan önce aşı olmayı düşünmediğini ama sağlığı için aşının gerekli olduğunu anladığını, aşı yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor

Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor

Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor

Sağlık meslek lisesi öğrencileri okullarda aşının önemini anlatıyor

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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