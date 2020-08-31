Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
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Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var

İngiltere'de bir sağlık çalışanının çektiği video ülkeyi ayağa kaldırdı. Genç kadının sağlık sertifikasını göstererek "Bunu hak edecek bir şey yapmadım, hastanelerde telefonlara bile bakmıyorduk" itirafı, bir taraftan yoğun destek gördü. Vatandaşların bir bölümü ise genç kadının akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünüyor.

31.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:53

İngiltere, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için sokaklara dökülen vatandaşlardan sonra diğer şoku da bir sağlık çalışanının itirafları ile yaşadı. Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanı Louise Hampton'un aracında sağlık sertifikası ve rozetini göstererek çektiği video, önce sosyal medyada büyük ilgi gördü. On binlerce kez izlenip paylaşılan video, gazetelerin de manşetlerine konu oldu. Söz konusu videoda ise Hampton, elindeki sertifikayı hak edecek hiçbir şey yapmadığını, çalıştığı hastanede çalan telefonlara bile bakmadıklarını söyledi. Genç sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Vatandaşların bir bölümü Louise'e destek olurken bir kısmı ise onun akıl hastanesine kapatılması gerektiği düşüncesinde.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ PROTESTO EDİLİYOR

Dünyanın farklı yerlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske takma zorunluluğunu protesto eden yürüyüşler ve gösteriler devam ediyor. Hafta sonu Almanya'nın başkenti Berlin'de 38 bin kişi sokaklara döküldü ve koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti. Polis ile arbede yaşayan protestoculardan 200 tanesi gözaltına alındı. Benzer görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'da da yaşandı. Ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 bin kişiden pek azı maske takıyordu. Göstericiler etkinlikte Downing Caddesi'nden Parlamento Binası'na doğru yürürken 'Hükümet yalanlarına son verilmesi' ve tüm özgürlüklerin yeniden sağlanması çağrısında bulundular.

Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var

SAĞLIK ÇALIŞANI, BOMBA İTİRAFLARDA BULUNDU

Koronavirüse inanmayan ve kısıtlamalar nedeniyle özgürlüklerinin ve demokratik haklarının ellerinden alındığını düşünen kişilerin gerçekleştirdiği protestolar sürerken, hastanelerdeki durumu ön safhalarda tecrübe etmiş bir sağlık görevlisinin itirafları da bomba etkisi yarattı. Protestolara katılanlardan biri olan Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanı Louise Hampton, işe gitmeden önce otomobilinde bir video kaydetti. Çektiği görüntülerde, sosyal medyadaki takipçilerine, çalışmalarından ötürü kendisine verilen teşekkür sertifikasını ve rozetini gösterdi. Louise Hampton, Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından kendisine verilen sertifikayı "saçmalık sertifikası" olarak yorumladı.

Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var

"HASTANEDE TELEFONLARA BİLE BAKMIYORDUK"

Hampton, "Bu sertifikayı hak edecek hiçbir şey yapmadım çünkü hastanede telefonları bile açmıyorduk" ifadelerini kullandı. Hampton'ın hastanedeki görevinin ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak Ulusal Sağlık Hizmetleri, gelen telefonları açmadıkları yönündeki iddiayı reddetti ve çağrı merkezinin her zaman kesintisiz olarak çalıştığını söyledi. Hampton'ın bu açıklamaları, salgın nedeniyle ertelenen milyonlarca kanser taraması ve diğer operasyonlar nedeniyle korkuların yükseldiği bir zamanda geldi.

DESTEK DE VAR AKIL HASTANESİNE YATIRILMASINI İSTEYEN DE

Videoyu yayınladıktan bir gün sonra Hampton, NHS çalışanları da dahil olmak üzere insanlardan "çok fazla destek mesajı" aldığını söyledi. Ancak yakın çevresinden bazı kişilerin kendisine "deli" muamelesi yaptığını ve akıl hastanesine yatırılması gerektiğini söylediğini aktardı. Louise Hampton, "İnsanlar kendilerine anlatılana inanmak istemezlerse istemesinler. Ben gerçek olduğuna inandığım şeyi söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

YASAKLAR, YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURMAK İÇİN Mİ?

Hampton gibi birçok kişi, koronavirüsün yeni bir dünya düzeni kurmak ve kalıcı olarak sokağa çıkma yasakları benzeri otoriter önlemler empoze etme amaçlı bir komplonun parçası olduğuna inanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan bir sağlık yetkilisi, "Bazı yönlerden yanlış olduğunu düşündüğümüz bu videonun farkındayız ve personelin soruşturmaya tabi olduğunu doğrulayabiliriz." ifadelerini kullandı. Yetkili, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tüm meslektaşlarımızdan ve hizmetlerimizden, salgın sırasında halka doğru bilgi ve desteği verme konusunda NHS'nin çalışmalarını desteklemelerini bekliyoruz.

Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Haber Yorumları (3)
38: Kaas olay ingiltirede oluyor tc de olmus gibi yorum yapiyonuz Allah akil fikir versin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: eskiden böyle şeyler az olurdu 18 yıldır tavanın yaptı,artık erken seçim kaçınılmaz oldu,toplumun kurtuluşu yakındırsın inşallah.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: eskiden böyle şeyler az olurdu 18 yıldır tavanın yaptı,artık erken seçim kaçınılmaz oldu,toplumun kurtuluşu yakındırsın inşallah.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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