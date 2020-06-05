Sağlık çalışanı çiftin nikahı maske ve sosyal mesafeye uyularak kıyıldı
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Sağlık çalışanı çiftin nikahı maske ve sosyal mesafeye uyularak kıyıldı

Sağlık çalışanı çiftin nikahı maske ve sosyal mesafeye uyularak kıyıldı Pandemi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Reyhan Oral ile kendisi gibi sağlık çalışanı olan Muhlis Gençay'ın nikahı, sosyal mesafeye ve maske kurallarına uyularak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

05.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:51

Sağlık çalışanı çiftin nikahı maske ve sosyal mesafeye uyularak kıyıldı

KAYSERİ - Pandemi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Reyhan Oral ile kendisi gibi sağlık çalışanı olan Muhlis Gençay'ın nikahı, sosyal mesafeye ve maske kurallarına uyularak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli şahitliğinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından kıyıldı.

Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen nikah töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli; "Bilim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. İlhami Çelik hocamızın, 'Açık havada programlarımızı yapalım' önerisini bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Sosyal mesafeye uyarak, açık havada yeni normal dediğimiz düğün, nişanlarda az sayıda, el ele tutuşmadan, oynamadan olacak kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise korona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının önemli bir yer tuttuğunu, bu mücadele içerisinde herkesin bilinçli olması gerektiğini aktararak; "İçinden geçtiğimiz süreçte herkes yoğun bir gayret içerisinde. Ama bu işin en başında sağlık çalışanlarımız var. Bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu işin geri planında da farklı kademelerde çalışan birçok arkadaşımız, farklı kurumlarda çalışan personeller var. Onlara da teşekkür ediyorum. Birilerinin tek başına gayret göstermesi değil hep beraber küresel bir virüse karşı bilinçleneceğiz. Mesafe, maske ve temizlik bundan sonra hayatımızın ayrılmaz bir parçası" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü ali Ramazan Benli ve Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serpil Poyrazoğlu şahitliğinde çiftin nikahını kıydı. Tüm çiftler gibi kendilerinin de korona virüs salgını nedeniyle planları ertelemek durumunda kaldıklarını söyleyen Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek hizmet binasında görevli Reyhan Oral"Bu durumdan dolayı bizler de diğer çiftler gibi bazı planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Bu şartlar doğrultusunda annelerimiz, babalarımız nikah dairesinde bulunamayacaktı. Ama çok teşekkür ederiz ki belediye başkanımız ve il sağlık müdürümüz bu ince davranış sayesinde ailelerimiz de bu mutlu günümüze şahit oldular. Umarım bu korona günleri sona erer, bizler de daha mutlu günlerimize geri döneriz" dedi.

Damat Muhlis Gençay da, "Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşık 2 aylık bir ertelemeden sonra nikahımızın olması bizi çok mutlu etti. Unutulmaz bir anı oldu bize" şeklinde duygularını dile getirdi.

Sağlık çalışanı çiftin nikahı maske ve sosyal mesafeye uyularak kıyıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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