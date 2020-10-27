Sağlık Bakanlığı iletişim numaraları nelerdir? Adres bilgisi nedir? Koronavirüs WhatsApp danışma hattı numarası nedir?

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla mücadele için WhatApp Danışma Hattı kurulduğunu açıklamıştır. Peki WhatsApp danışma hattı numarsı nedir?

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla mücadele için WhatApp Danışma Hattı kurulduğunu açıklamıştır. Peki WhatsApp danışma hattı numarsı nedir? Sağlık Bakanlığı iletişim numaraları nelerdir? Adres bilgisi nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM NUMARASI VE ADRES BİLGİLERİ NELERDİR?

ADRES:

Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

SANTRAL:

Tel :+90 (312) 585 1000

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE DE WHATSAPP DANIŞMA HATTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı bir adım daha attı. Bakanlık, WhatsApp üzerinden de hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'ından yapılan açıklamada "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 565 00 00-01

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Tel: 0312 218 30 00

Faks: 0312 218 34 60

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Tel: 0312 341 10 66

Faks: 0312 341 10 13

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Tel: 0312 573 70 50

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Tel: 0312 458 51 62

Faks: 0312 435 37 97

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 585 14 50-51-52

Faks: 0312 585 15 65-66

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 585 12 71

Faks: 0312 432 26 72

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 585 16 00-01

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 585 28 00

Faks: 0312 585 28 53

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 471 83 50-54

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 458 50 00

Faks: 0312 585 65 33

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0212 293 36 74

Faks: 0312 293 36 83

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Tel: 0312 565 50 00

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0312 585 67 00-01

Faks: 0312 585 67 33

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

Tel: 0312 471 8500