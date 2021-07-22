Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu paylaştı! Hasta ve ortalama ağır hasta sayısında kritik yükseliş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin mavi renkteki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. 10-16 Temmuz tarihleri arasına ait verilerde, 3-9 Temmuz tarihleri arasına kıyasla hasta sayısı ve ortalama ağır hasta sayısında yükseliş olduğu görüldü. 3-9 Temmuz tarihleri arasına ait verilerde 3 bin 308 olan hasta sayısı, 10-16 Temmuz haftasında 3 bin 748'e yükselirken, ortalama ağır hasta sayısı da 543'ten 552'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, mavi renkteki Türkiye'nin haftalık COVID-19 tablosunu paylaştı. Bakanlığın açıkladığı tabloda, hastalardaki zatürre oranı, hastane doluluk oranları ile hasta ve ortalama ağır hasta sayısı verileri yer alıyor.

HASTA SAYISINDA KRİTİK YÜKSELİŞ

3-9 Temmuz tarihleri arasına ait verilerde 3 bin 308 olan hasta sayısı, 10-16 Temmuz haftasında 3 bin 748'e yükseldi. Ortalama ağır hasta sayısının da 543'ten 552'ye çıktığı görüldü.

3-9 Temmuz haftasına ait tabloda yüzde 4.7 olan hastalardaki zatürre oranının yeni tabloda da sabit kaldığı açıklanırken, yatak doluluk oranı yüzde 50.4'ten yüzde 48.9'a, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63'ten yüzde 62.1'e ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.7'den yüzde 26.3'e geriledi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

10-16 Temmuz verilerine göre, 1 milyon 608 bin 670 test yapılırken, vaka sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Buna göre, 3-9 Temmuz tarihleri arasında 34 bin 933 olan vaka sayısının, yeni tabloda 43 bin 609'a yükseldiği görülürken, haftalık vefat sayısının 326'dan 295'e düştüğü aktarıldı.

Güncel verilere göre, bir haftada 36 bin 377 kişi iyileşirken, toplam vaka sayısının 5 milyon 514 bin 373, toplam can kaybının da 50 bin 450 olduğu ifade edildi.

TABLO 4 TEMMUZ'DA DEĞİŞMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz'da koronavirüs verileriyle ilgili yayımladığı günlük tabloda değişikliğe gitmişti. Güncellenen tabloda koronavirüs verilerinin yanı sıra aşılama sayılarına da yer verilmeye başlanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" demişti.

3-9 Temmuz tarihleri arasına ait haftalık COVID-19 verileri.