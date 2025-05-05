SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuz yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden erişime açıldı. 2025 yılı personel ihtiyacı kapsamında yapılacak bu alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı nasıl kullanılır, başvuru şartları nelerdir? İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği bu ilan için Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı ve şartlara dair detaylı bilgiler merak ediliyor. Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA KAÇ PERSONEL ALINACAK?
Bu alım süreci, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane), silahsız güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Toplamda 3.658 işçi alımı için başvuruların ardından, kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihine kadar noter huzurunda yapılacak.
SAĞLIK BAKANLĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sürekli işçi alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak;
- En az 5 yıllık i·lkokul (yeti·şki·nler 2. kademe eği·ti·mi· başarı belgesi·ne sahi·p olanlar dahi·l)
- En az 5 yıllık i·lkokul (yeti·şki·nler 2.kademe eği·ti·mi· başarı belgesi·ne sahi·p olanlar dahi·l) ortaöğreti·m mezunu olmak.
- Ortaöğreti·m kurumlarının sağlık hi·zmetleri· alanı- hemşi·re yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakim tekni·syenli·ği· dalının bi·ri·nden mezun olmak.
- Ortaöğreti·m kurumlarının bi·ri·nden veya önli·sans programlarının bi·ri·nden veya li·sans bölümleri·ni·n bi·ri·ndenmezun olmak.
- 1.5188 sayılı özel güvenli·k hi·zmetleri·ne dai·r kanun gereği·nce geçerli·li·ği· devam eden özel güvenli·k ki·mli·kkartına sahi·p olmak. (silahlı özel güvenli·k ki·mli·k kartına sahi·p olanlar da başvuru yapabi·li·r)
- 2.engelli· veya eski· hükümlü olmamak.
- Ortaöğreti·m kurumlarının bi·ri·nden veya ortaöğreti·mkurumlarının yi·yecek i·çecek hi·zmetleri· alanı ve dallarının bi·ri·nden mezun olmak veya önli·sans programlarının bi·ri·nden veya önli·sans eği·ti·m kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yöneti·mi·, yemek pi·şi·rme tekni·kleri·, gastronomi· ve mutfak sanatlari, gemi· aşçiliği önli·sans programlarının bi·ri·nden mezun olmak veya li·sans programlarının bi·ri·nden veya li·sans eği·ti·m kurumlarının; gastronomi· ve mutfak sanatları, gastronomi·, mutfak sanatları ve yöneti·mi· li·sans programlarının bi·ri·nden mezun olmak.
- 1.ortaöğreti·m, önli·sans ve li·sans eği·ti·m kurumlarının herhangi· bi·ri·nden mezun olanlar i·çi·n; meb onaylı aşçılık sertifikasına sahi·p olmak veya 3308 sayılı kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesi·ne sahi·p olmak.(ortaöğreti·m, ön li·sans veya li·sans eği·ti·m kurumlarının aşçılık veya dengi· bölümü mezun olanlardan aşçılık sertifikası veya ustalık belgesi· sertifikası istenmeyecektir)
- 2.tüm öğrenim düzeyleri· ve programları i·çi·n aşçı olarak en az 3 yıl çalışma deneyimine sahi·p olduğunu belgelendirmek.