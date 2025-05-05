SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı nasıl kullanılır, başvuru şartları nelerdir? İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği bu ilan için Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı ve şartlara dair detaylı bilgiler merak ediliyor. Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Bu alım süreci, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane), silahsız güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Toplamda 3.658 işçi alımı için başvuruların ardından, kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihine kadar noter huzurunda yapılacak.

SAĞLIK BAKANLĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak;