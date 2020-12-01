Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! İşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurulara sağlık bakanlığı tarafından açıklandı. Kılavuza erişmek isteyen memur adayları haberimizden Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih kılavuzuna ulaşabilir. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurulara sağlık bakanlığı tarafından açıklandı. Kılavuza erişmek isteyen memur adayları haberimizden Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih kılavuzuna ulaşabilir. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...Sağlık Bakanlığı personel alımı 12 bin personel alımı yoğun ilgi görüyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu erişime açıldı. Adaylar tercihlerini 1 Aralık tarihinden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi ve tercih kılavuzu erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurmuştu.

Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.

12 BİN PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık bünyesine yapılacak olan bu alımlar şimdiden binlerce kişinin yoğun ilgisini görürken yapılan son açıklamada; gerekli hazırlıkların da yapılması haline ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlayacağı ifade edilmişti. Adaylar anlık gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor… İşte 12 bin personel alımı başvuru tarihi ve 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı, kadro dağılımı ...

"12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Sağlık camiamıza hayırlı olsun

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması ve personel alımıyla ilgili detaylar şu şekilde: "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak."