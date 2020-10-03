Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı

03.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:52

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı insan üzerinde deneme aşamasına geçen yerli aşıyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Koronavirüse maruz bırakılan 19 hayvan üzerinden yapılan deneyde, 10 hayvanın aşılandığını 9 hayvanın ise aşılanmadığını belirten Koca, aşılanan hayvanlarda virüse rastlanılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yerli aşı üretimi konusunda heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Koca, insan üzerinde deneme aşamasına geçilen aşıda hayvan deneylerinde elde edilen başarının altını çizdi.

Sosyal medya hesabından milli aşıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, "Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan (kendilerine ait olmayan bir geni taşıyan hayvan) aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİLİMDE"

Türkiye'de 13 aşı adayı çalışmasını olduğunu söyleyen Koca, "Ülkemizde 13 ayrı Kovid-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI DİĞER AŞILAR

Üzerinde çalışılan diğer milli aşılarla ilgili de bilgilendirme yapan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "TÜSEB'in desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı

YERLİ KORONA AŞISINDA İNSAN ÜZERİNDE DENEME AŞAMASINA GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi.

Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

ERDOĞAN'A, AŞILARIN ENJEKTÖRE ÇEKİLMİŞ HALİ GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüntülü görüşme sırasında, üç aşının enjektöre çekilmiş halini gösteren Koca, aşıları pazartesi günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde takdim edeceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı

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