"Sağlık alanında sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz"
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"Sağlık alanında sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz"

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Times Higher Education (THE) (Impact Ranking) 'Good Health and Well-being (Sağlık ve Kaliteli Yaşam) kategorisinde, dünya üniversiteleri arasında 201-300 sıralamasında yer aldığını hatırlattı.

14.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:52

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Times Higher Education (THE) (Impact Ranking) 'Good Health and Well-being (Sağlık ve Kaliteli Yaşam) kategorisinde, dünya üniversiteleri arasında 201-300 sıralamasında yer aldığını hatırlattı. İGÜ, sıralamaların bu kategorisinde, üniversitelerin temel hastalıklar ve koşullar hakkındaki araştırmaları, sağlık alanı için üniversitenin desteklerinin, öğrencilerin ve personelin sağlık alanına katkılarının değerlendirildiğine dikkat çekti.

Sıralamada 80 ülkeden 620 üniversitenin yer aldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan, "Ülkemizin sağlık alanında sürdürülebilir kalkınması için ulusal ve uluslararası çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" dedi.

Sıralamanın önemi hakkında konuşan Öztürkcan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için Birleşmiş Milletler tarafından yapılan evrensel bir eylem çağrısıdır. Kısaca bu hedefler 17 madde ve alt başlıklarından oluşmaktadır. Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde; Türkiye'den 32 üniversitenin bulunduğu sıralamada, 4'üncü sırayı paylaşıyor olmanın da gururunu yaşıyoruz. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2012 yılında kurulmasına rağmen, çok kısa sürede 13 bölümü ile 2018 yılında AHPGS (Accreditation Agency in Health And Social Sciences) uluslararası akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır.

AHPGS sağlık alanında lider olan bir Alman Akreditasyon kuruluşudur. Üniversitemiz ve yüksekokulumuz kurulduğu günden bugüne süren kalite standartlarına uygun yaklaşımı ve uluslararasılaşmayı hedeflemesi ile elde ettiği başarıların, bugün sıralamalarda da etkisini görmeyi başarmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMİN KALİTESİ OLARAK YANSIYOR"

Tüm kalite ve sıralama çalışmaları kapsamında öğrencilere verilen eğitimin ve buna bağlı olarak bilincin de sürekli geliştiğini belirten Öztürkcan, "Küresel sorunlara karşı birleşmeye çalışan dünyamızda, ülkemizde yapılan her bir çalışma çok değerlidir. Bu çalışmalar, üniversiteler aracılığıyla öğrencilerimize eğitimin kalitesi olarak yansımaktadır" dedi.

"UYGULAMA VE STAJ İMKANLARI SUNUYORUZ"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı tüm devlet hastaneleri ve birçok özel hastane arasında sağlık alanında işbirliği protokolleri bulunduğunu ifade eden Öztürkcan, "Bu sayede öğrencilerimize sağlık alanlarının tümünde uygulama ve staj imkanları sunarken, bunları uluslararası standartlarda değerlendirmeyi ve bilime katkı yapmaya çalıştığımızı tüm personelimiz ile birlikte başardığımızı, bu sıralamalarda da kanıtlamış bulunmaktayız" dedi.

Öztürkcan, "Ülkemizin yaşadığı Koronavirüs salgını sürecinde, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olarak akademik ve bilimsel çalışmalar ile faaliyetlerimize devam ederek gelişmeye devam etmeyi istemekteyiz. Sağlık alanında bilinçlenmeyi ve yaşam kalitemizi arttırmayı tüm personelimizle ve öğrencilerimiz ile yaymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİLİ İŞBİRLİKLERİNİ İNCELEYİN"

Üniversite adayı öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Öztürkcan, "Mesleğini küresel anlamda saygın bir şekilde devam ettirmek isteyen tüm öğrencilerin ÖSYM tarafından sunulan tercih klavuzlarını çok iyi incelemelerini öneririm. Ayrıca, uluslararasılaşma kapsamında kaliteli eğitim vermeye yönelik bölümlerin akreditasyon çalışmalarını, Erasmus, yurt içi-dışı staj olanaklarını ve ikili işbirliklerini inceleyerek, üniversite sıralamalarını takip etmelerini ve böyle eğitimler vermeye uygun dinamik kurumları tercih etmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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