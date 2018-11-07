Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte Genel Sağlık Sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi, tartışmalar eşliğinde kabul edildi.

Komisyonda, teklifin 5. maddesinin görüşmeleri 11 saat sürdü.

Kabul edilen 5. maddeye göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Teklifin, 5. maddesinde kabul edilen önergeyle, güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar kapsam dışına çıkarıldı. Böylece, bu durumdaki doktorlar, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek.

Madde ile ilgili görüşler

Madde üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemelerin anayasal ve yasal çerçevede ele alındığını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekillerinin komisyon çalışmalarına katılmasının, komisyon üyesi milletvekillerinin yetkinliği ve etkinliğini tartışılır hale getirmeyeceğini belirten Özkan, teklifin, Genel Kurul aşamasına kadar tekamül edeceğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni sistemde torba yasa olmayacağının söylendiğini ancak bu teklifin bir "torba teklif" olduğunu söyledi.

Özel, "Külliyede hazırlanan teklifler, milletvekillerine imzalatılıyor. Bu madde bir intikam, başa buyrukluk, kaba güç maddesi. 'Her şeyi ben yaparım, mahkemeler bana ayak bağı olmasın' maddesi. Bir yandan 'ağaç kökü yesinler' maddesi. Masumiyet karinesini, Anayasa'nın eşitlik ilkesini ayaklar altına alan madde." değerlendirmesini yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise maddenin tekliften tamamen çıkarılmasını istedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MGK kararlarının mahkeme kararları yerine geçemeyeceğini belirtti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal, teklifin "doktorlar için ölüm yasası" olduğunu savundu.

Sağlıkta şiddetle ilgili düzenlemeleri de içeren teklifin "doktora en büyük şiddeti getirdiğini" öne süren Çokal, "Düzenlemeyle, bu doktorların çalışabileceği SGK ile anlaşması olmayan çok az sağlık kuruluşu var. Bunlar da ancak isim yapmış hekimleri çalıştırmaktadır. Bu doktorlar nerede çalışacak?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu maddenin tekliften tümden çıkarılmasının, sadece Anayasa'ya uygunluk açısından değil toplumsal barış açısından da önemli olacağını kaydetti.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Müşaviri Mustafa Güler de "maddenin Anayasa'ya, evrensel düzenlemelere ve hepsinden öte vicdana aykırı olduğunu" ileri sürdü.

- "Tabii ki devlet kendisini savunacak"

Teklif sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Terörle mücadele konsepti içinde bu konuya yaklaşma ihtiyacı bulunduğunu anlatan Demircan, "Tabii ki devlet kendisini savunacak. Bu, milletin nefsi müdafaasıdır." dedi.

Düzenlemelere karşı yargı yolunun açık olduğunu belirten Demircan, "Türkiye'nin terörle yaptığı mücadeleyi görmezden gelme hakkımız yok." diye konuştu.

Demircan, bu doktorların Tıpta Uzmanlık Sınavına girebileceklerini kaydetti.

Tartışma

Görüşmelerin 11. saatinde konuşmalar sürerken, AK Parti, kifayeti müzakere önergesi verdi. Önerge, oylanarak kabul edildi. Bu sırada bazı milletvekilleri sıralara vurarak, bu kararı protesto etti. Bunun üzerine komisyonda tartışma başladı.

CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, daha söz almayan milletvekilleri olduğu belirterek önergenin işleme konulamayacağını söyledi.

Tartışmalar sürdüğü sırada, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız, AK Parti ve CHP'nin önergelerini de oylattı. AK Parti'nin önergesi kabul edildi.

Önergelerin ardından 5. maddeyi de oylatan Yediyıldız, maddenin kabul edildiğini belirterek komisyonun çalışmalarına saat 15.00'te devam edeceğini söyledi ve toplantıyı kapattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, oylama sırasında Komisyon Başkanı'na tepki gösterirken masanın üzerindeki su şişelerini yere fırlattı, başkanlığın mikrofonunu kapatmaya çalıştı.

Oylamanın ardından, AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri komisyon salonunundan ayrıldı ancak CHP'li, HDP'li ve İYİ Parti'li milletvekilleri bir süre daha salonda kaldı. Üç partinin milletvekilleri, "oylamada ellerin kaldırılmadığı; önergelerin anlaşılamadığı ve dağıtılmadığı; protestolar sırasında müzakere edecek ortam bulunmadığına" ilişkin "tutanağı" imzaladılar.

CHP Zonguldak Milletvekili Demirtaş, CHP'nin önergesinin oylanmadığını, 5. maddenin oylamasında da AK Parti'li milletvekillerinin el kaldırmadığını savundu.