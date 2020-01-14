Safiye Ayla kimdir? Safiye Ayla nereli? Safiye Ayla Targan hayatı

14.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 05:00

Atatürk'ün karşısında seslendirdiği şarkılarla Paşa'nın gönlüne taht kuran Safiye Ayla Targan'ın 500'den fazla doldurduğu plakla rekorlar kırdır ve ünü ülke sınırlarını da aştı. İşte, Safiye Ayla şarkıları, eserleri...

SAFİYE AYLA KİMDİR?

Ayla, 1917'de İstanbul'un Kadırga semtinde dünyaya geldi. Babası, Hicazîzade Hafız Abdullah Bey, annesi Suudi Arabistan'dan gelip küçük yaşta Osmanlı sarayına giren Seyyide Hanım'dır. Safiye Ayla doğmadan babası, üç yaşındayken ise annesi hayatını kaybetti. Kağıthane'deki Çağlayan Darüleytamı'na bırakılan Safiye Ayla ilkokulu burada bitirdi. I. dönem Bursa milletvekilliği yapan Şeyh Servet Efendi tarafından evlat edinildi ve Bursa Muallim Mektebi'ne kaydoldu. Okul yaşamı Bursa, Konya ve Adana'da sürdü. Piyano ile küçük yaşta müziğe başladı. Geçirdiği hastalıklar sonucu Muallim Mektebi'nden ayrılmak zorunda kaldı ve Eyüpsultan'da bir ilkokula öğretmen yardımcısı olarak atandı. Bu dönemde Eyyubi Mustafa Efendiden usul ve makam öğrendi. Ardından Yesari Asım Bey'den de müzik dersleri aldı.

ATATÜRK'ÜN KARŞISINDA ŞARKILAR SESLENDİRDİ

Safiye Ayla, ilk plağını 1930'da doldurdu. Yesari Asım Bey'in "Sevda Yaratan Gözlerin" ve "Bekledim de Gelmedin" şarkılarını seslendirdi. Darüttalim Musiki Heyeti'nin bir konserinde sahneye çıkan sanatçı, bir süre sonra öğretmenlikten ayrıldı ve gazinolarda çalışmaya başladı. Küçükçiftlik Parkı'nda ve Mulen Ruj Gazinosu'nda sahneye çıktı, assolistliğe yükseldi. 1932'de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey'in evinde düzenlenen davette Atatürk'ün huzuruna çıkarak şarkılar seslendirdi. Böylelikle Atatürk'ün en sevdiği sesler arasına girdi.

PLAKLARI REKORLAR KIRDI

Safiye Ayla, sanat yaşamı boyunca başta İstanbul Radyosu olmak üzere Türkiye radyolarında sayısız konser verdi, beş yüzden fazla plak doldurdu ve plakları rekorlar kırdı. İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyeti'nde görev aldı. Burada tanıştığı Şerif Muhittin Targan ile 8 Nisan 1950 tarihinde evlendi. Evlilikleri 1967'de eşinin vefatına değin sürdü. En son sahne konserini Atatürk'ün anısına Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yararına 1987'de İstanbul AKM'de verdi.

Eserleri ölçüye uyarak, iyi bir diksiyonla, düzgün, aynı zamanda da coşkun, çekici bir tavırla okurdu. Sesindeki pürüzsüz akış en tiz perdelerde bile kaybolmazdı. Zamanın gözde şarkılarıyla fantezilerini olduğu kadar, Rumeli türküleriyle klasik örnekleri de içine alan repertuvarlarıyla geniş bir dinleyici kesimince çok sevildi.

Safiye Ayla, 1942'de Rey Kardeşler'in "Alabanda" revüsünde Kraliçe Mimoza rolünü canlandırarak oyunculuk yapmıştır. Sanatçı, 14 Ocak 1998'de, İstanbul 'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi ve mal varlığının tamamı Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı.