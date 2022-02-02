Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katil Zanlısı Seccad Yeşil'in Yaptığı Paylaşımın Sırrı Çözüldü! Bircan Bali Açıkladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'ineşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu,balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında emniyet ekipleri 19 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Kayıp aranan zanlılar Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı yakalandı.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in 28 Haziran'da yapmış olduğu paylaşım ise dikkat çekti.

KATİL ZANLISININ YAPTIĞI PAYLAŞIM OLAY OLDU

Yeşil'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün ilginç bir gönderi paylaştığı görüldü.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte ve son yaptığı paylaşım "Allah büyüktür" yazısı oldu.

Aynı gün yapılan paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.

"28 HAZİRAN'DA BACAĞINDAN VURULMUŞ"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali gündem olan paylaşımla ilgili konuştu.

Bali, "Bu cani 28 haziran'da bacağından vurulmuş. O gün bu yazıyı yazıyor. Bu paylaşımın Ece ile Şafak'ın nikah tarihiyle ilgili yok. Tamamen tesadüf." ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir;Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

Ece Erken nereli; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli ihanete mi uğradı; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.