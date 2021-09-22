Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de oturan ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 20 gündür kayıp olan kızı Irak uyruklu Sally (20) soruşturması kapsamında ifadesi alınan Amjed Mohsin Mohammed, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Sally'nin en son vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği ardından ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül akşamı ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şubesi, kayıp Sally için özel bir ekip kurarak araştırmaya başladı. Gidebileceği tüm adresler kontrol edilirken, Sally'nin en son arkadaşı olan Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Sally'nin öldürülmüş olması ihtimaline karşı kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yaptı. Ancak bir ize rastlanmadı. Soruşturma sürüyor.