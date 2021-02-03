Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle!

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 15. yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm full izle! Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ 15.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Ali arasındaki gerginlik, Derin'e yarıyor!

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.

Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan bir gelişme yaşanacaktır.

SADAKATSİZ 15.SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, Asya'yı alt etmek için Ali'yi kullanıyor!

Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan ne yapacak?

SADAKATSİZ 16. YENİ BÖLÜM İZLE!

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