Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor
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Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor

18.02.2021 07:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:03

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül'ün yanına gelen Selçuk'un annesi Hicran, yıllar sonra büyük sırrını açıklıyor ve Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu söylüyor. Gerçeği öğrenen Gönül ise eşi Haluk'a hesap soruyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 19. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

GÖNÜL GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Sadakatsiz'in 24 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek olan 19. bölüm fragmanında Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor. Yeni bölümde Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına geliyor.

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor

Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğreniyor. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırıyor.

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor

"SEN OLAYIN KENDİSİYMİŞSİN"

Gerçekleri öğrendikten sonra perişan olan Gönül, gözyaşları içinde eşi Haluk'tan hesap soruyor. Gönül'ün "Sen bana hep 'Gönül olay istemiyorum' diyorsun ya. Sen olayın kendisiymişsin" sözleri ise Haluk'u yıkıyor.

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam 18. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de annesinden babasının Haluk olduğunu öğrenen Selçuk, Haluk'un kapısına dayanarak gerçeği açıkladı. Son bölüme damga vuran diğer bir olay ise Derin ve Volkan'ın birbirine girmesi oldu. İkili arasında çıkan tartışma bir anda seslerin yükselmesiyle kavgaya dönüştü. Derin, Volkan'ın sürekli ortadan kaybolmasına ve onunla ilgilenmemesine tepki gösterdi. Derin'in bu baskılarından çok sıkılan Volkan ise artık kendini rahat bırakmasını söyledi.

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor

DERİN, ASYA'NIN SIRLARINI İFŞA ETTİ

Asya'nın dönmesiyle daha da hırslanan Derin, bu defa başka bir yol denedi. Asya'yı rezil etmek için onu geçmişinden vurmayı seçti. Vakıftaki toplantı sırasında Asya gider gitmez, arkasından konuşmaya başladı. Volkan'a hala takıntılı olduğunu, geçmişinde annesinin babasını öldürdüğünü ve intihar ettiğine kadar tüm sırlarını bir bir ortaya döktü. Derin'in anlattıkları herkesi çok şaşırdı.

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor

ASYA, DURUŞUNDAN ÖDÜN VERMEDİ

Derin'le evde yaşanan büyük kavgadan sonra kendini dışarı atan Volkan, soluğu eski eşi Asya'nı yanında aldı. Yaptıklarından pişman olan ve Asya'yla yeniden birlikte olmak isteyen Volkan, söyledikleriyle şoke etti. Bu olanları şaşkınlıkla izleyen Asya ise dik duruşundan ödün vermedi.

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor
Haber Yorumları (4)
IHTIYAR: Aylemle böyük bir keyiflen izliyyom loo,
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Kim izliyor bunları?!!
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SW: Günaydın Pamuk Prenses:)
Yayından Kaldır
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