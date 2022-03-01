Sadakatsiz full HD bölüm izle! Sadakatsiz 51. bölüm full HD izleme linki! Sadakatsiz son bölüm neler oldu?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz 51. bölüm full HD izleme linki! Sadakatsiz son bölüm neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz full HD bölüm izle! Sadakatsiz 51. bölüm full HD izleme linki! Sadakatsiz son bölüm neler oldu? Sadakatsiz tek parça full izle! Detaylar haberimizdedir…
Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle: Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar. Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?
SADAKATSİZ FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Özge Özder : Derya Samanlı
Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı
Burak Sergen : Haluk Güçlü
Melis Sezen : Derin Güçlü
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Berkay Ateş : Aras
Alp Akar : Ali Arslan
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü
SADAKATSİZ 51. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ