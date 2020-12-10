Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok

10.12.2020 07:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 07:54
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya karşı karşıya geldi. 2 yıl sonra Tekirdağ'a geri dönen eski eşi Volkan'ın davetine oğlunu almak için katılan Asya'yı gören Derin, aldığı cevapla ne yapacağını bilemedi.

Dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle ekrana bir hafta ara veren Sadakatsiz dizisi, dün akşam 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü.

VOLKAN İNTİKAM PLANINI BAŞLATTI

Hastanede başhekimliğe kadar yükselen Asya, iki yıl sonra Volkan'ı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Diğer yandan ise Derin ve Volkan geri dönüşlerini duyurmak için evlerinde büyük bir parti verdi. Asya ise oğlu Ali'yi almak için partinin yapıldığı villaya gitti.

Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok

ASYA'YA MEDYAN OKUDU

Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yaptı. Oğlu Ali'yi kullanarak Asya'yı partiye getiren Volkan, kazandığı gücü yeniden göstermeye çalıştı. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geldi. Derin'e sarılarak Asya'nın gözlerinin içine bakıp konuşan Volkan ise adeta meydan okudu.

Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok

ASYA'DAN DERİN'E BÜYÜK ŞOK

Karşısında Asya'yı görünce şaşkına dönen Derin ise herkesin içinde Asya'nın yanına giderek "Bu özel bir parti ve davetiyesi olmayanları içeri almıyoruz" dedi. Elinde adına özel hazırlanan davetiyeyi gösteren Asya, Derin'e büyük bir şok yaşatmış oldu.

Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok

İlgili Haberler

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil
Melis Sezen: Derin'e hayat vermek keyifli
Melis Sezen: Derin'e hayat vermek keyifli
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Neymar Samatta Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 07:54:29. #1.15#
title