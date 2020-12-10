Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 sonra geri dönen Derin'e büyük şok

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya karşı karşıya geldi. 2 yıl sonra Tekirdağ'a geri dönen eski eşi Volkan'ın davetine oğlunu almak için katılan Asya'yı gören Derin, aldığı cevapla ne yapacağını bilemedi.

Dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle ekrana bir hafta ara veren Sadakatsiz dizisi, dün akşam 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü.

VOLKAN İNTİKAM PLANINI BAŞLATTI

Hastanede başhekimliğe kadar yükselen Asya, iki yıl sonra Volkan'ı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Diğer yandan ise Derin ve Volkan geri dönüşlerini duyurmak için evlerinde büyük bir parti verdi. Asya ise oğlu Ali'yi almak için partinin yapıldığı villaya gitti.

ASYA'YA MEDYAN OKUDU

Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yaptı. Oğlu Ali'yi kullanarak Asya'yı partiye getiren Volkan, kazandığı gücü yeniden göstermeye çalıştı. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geldi. Derin'e sarılarak Asya'nın gözlerinin içine bakıp konuşan Volkan ise adeta meydan okudu.

ASYA'DAN DERİN'E BÜYÜK ŞOK

Karşısında Asya'yı görünce şaşkına dönen Derin ise herkesin içinde Asya'nın yanına giderek "Bu özel bir parti ve davetiyesi olmayanları içeri almıyoruz" dedi. Elinde adına özel hazırlanan davetiyeyi gösteren Asya, Derin'e büyük bir şok yaşatmış oldu.