Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 42. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni sezonu başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 43. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 42. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 43. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 42. bölüm izle!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba yayınlanan 41. yeni bölümde Aras'ın dönüşü tüm dengelerin değişmesine neden oluyor! Taşlar yerinden oynuyor!
Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
Sadakatsiz 42. Bölüm Fragmanı yayında! Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor! Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendiriyor. Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Sadakatsiz dizisinin 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
SADAKATSİZ 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan
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