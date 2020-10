Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 2. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 3. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 2. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor! Şikayetlerinden söz eden Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu söylüyor. Her şeyin farkında olan Asya ise sabırla onu dinliyor ve rengini belli etmiyor. Derin'in sözleri giderek daha da can yakıcı bir hal alınca ise Asya için her şey zorlaşmaya başlıyor.

Sadakatsiz dizisinin 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan