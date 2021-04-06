Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! KANAL D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 24. bölüm izle

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SADAKATSİZ 24. bölüm FULL İZLE!

Sadakatsiz dizisi KANAL D ekranlarında 24. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz 24. bölüm izlemek için tıklayınız!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular

Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali)