Saçlara iyi gelen sabunun namı Avrupa'ya ulaştı

Doğal sabunlar üzerine dükkan işleten Nedim Yurtsever, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıkları 'Saç çıkaran sabun'un namının Avrupa'da bile duyulduğunu anlattı.

Eskişehir'de sabunculuk yapan Nedim Yurtsever, B8 ve B5 provitaminleri içeren, 7 çeşit bitkisel yağ karışımından oluşan sabunun formülü için yaklaşık 5 yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti. Bu sabunu kullanan herkesin saçlarının çoğalmasında gelişme gördüğünü ve tekrar satın almak için sipariş verdiğini kaydeden Yurtsever, ismi 'Saç çıkaran sabun' olarak kalan bu ürünün Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da bile ilgi gördüğünü kaydetti.

"Güçsüzlükten dolayı çıkamayan saç köklerini besleyip çıkmasını sağlıyor"

Nedim Yurtsever, Gaziantep'ten getirttikleri sabun için yoğun çalışma yürütüldüğünü ve sonuç olarak etkili bir sabun elde edildiğini aktardı. Sabunun saç köklerinde nasıl çalıştığından bahseden Yurtsever, "Bu sabun; zayıflıktan, güçsüzlükten dolayı çıkamayan saç köklerini besleyip çıkmasını sağlıyor. Saç üretmiyor, çıkamayan kökleri güçlendirip çıkarıyor. Başlangıçta alan vatandaşlar kullandığı zaman ufak ufak saçlar çıkmaya başlayınca çevresindekiler de bunu görüyorlar. Soruyorlar, onlar da bizi tarif ediyorlar. Bize gelip 'Sizde saç çıkaran sabun varmış' diyerek geliyorlar. Öyle diye diye ismi de bu kaldı" dedi.

"Saçta köpürtülüp 3-4 dakika bekletiliyor"

Sabunun kullanılışı hakkında bilgi veren Yurtsever, "Önce güzelce köpürtülüp parmak uçlarıyla 3-4 dakika saç derisine masaj yapılıyor. Sonrasında durulanıp tekrar güzelce köpürtülüp 3-4 dakika bekletiliyor. İlk masajın amacı, kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırmak ve gözeneklerin açılması. İkinci bekletmede güzelce köklere işliyor. Kullanılışı o şekilde. Sadece saç ve saç derisi rahatsızlıkları düşünülerek geliştirilmiş bir formül bu. Yüzde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

"Bu sabunun etkisini yurtdışında da görmüşler, kullanıyorlar"

Dükkanlarında yer alan ürünlerden en pahalısının ve en çok tercih edilenin bu sabun olduğunu ifade eden Nedim Yurtsever, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını söyledi. Özellikle yaz aylarında gurbetçi vatandaşların oldukça fazla tercih ettiği sabunun Avrupa'da da duyulduğunu dile getiren Yurtsever, "Gurbetçiler 20-30 tane götürüyor. Hatta bir arkadaş 3-4 yıl evvel eşiyle birlikte geldi. 'Say ağabey' dedi, saydım. Ne kadar tuttuğunu söyledim, pazarlık bile yapmadan satın aldı. Her yıl geldiğini ve bu sabundan aldığını, onu hatırlayıp hatırlamadığımız sordu. Hatırlamadığımı söyledim. Yurtdışında birçok yöntem denemesine rağmen tedavi ettiremediği çenesinin altındaki saçkıran problemini bu sabun ile aştığını anlattı. Orada kuaförlük yaptığı için yıllardır buradan bu sabunu alıp orada kullanıyormuş. Bu sabunun etkisini yurtdışında da görmüşler, kullanıyorlar" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR